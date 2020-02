Barbara d’Urso pare abbia avuto un flirt con Pupo, il cantante e opinionista di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip, diversi anni fa.

Il Grande Fratello Vip, oltre a raccontare le vite dei suoi protagonisti, spesso rivela numerosi e interessanti retroscena sulla vita dei personaggi più amati del piccolo schermo.

Ieri sera, mentre Alfonso Signorini raccontava del presunto passato flirt tra Antonio Zequila e Adriana Volpe, l’opinionista Pupo ha dichiarato che spesso numerose donne non ammettono di aver avuto una storia con un determinato personaggio perché si vergognano del giudizio del pubblico da casa.

“E’ successo anche a me quello che sta accadendo ad Antonio Zequila” ha esordito il cantante. “Una donna molto famosa sul piccolo schermo, la conoscete tutti, non ha mai ammesso di aver avuto un flirt con me. Si vergogna” ha proseguito. “Le storie con Vasco Rossi vanno bene, quelle con me no” ha concluso.

“Una donna famosa della televisione che è stata con Vasco Rossi: ma è la d’Urso?” ha prontamente chiesto Alfonso Signorini, ma l’opinionista ha preferito non rispondere.

Barbara d’Urso e Pupo hanno avuto una storia?

Leggi anche:

Barbara d’Urso | La sorella querela Pietro Delle Piane dopo Live? – VIDEO

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Barbara d’Urso si vergogna di Pupo? Il retroscena al Grande Fratello Vip

Pupo, che qualche settimana fa baciò Alfonso Signorini sulla bocca al GF Vip, come anticipato, ha preferito non rispondere alla domanda del padrone di casa ma gli indizi forniti in puntata sembrano ricollegarsi tutti a Barbara d’Urso.

Già qualche anno fa, il cantante, durante un’intervista su Sky, aveva affermato, a caratteri cubitali, di avere avuto una relazione con la conduttrice di Pomeriggio 5, confidando di averle perfino dedicato una canzone.

L’opinionista di Alfonso Signorini, dopo aver rivelato della sua storia con Barbara pubblicamente, fu contattato dai legali della conduttrice che richiesero un sostanzioso risarcimento danni. Barbara d’Urso, tra le pagine di Vanity Fair, smentì categoricamente la storia con Pupo.

Sarà forse per questo, anche a causa delle azioni legali intraprese dopo le sue rivelazioni sul piccolo schermo di qualche anno fa, che Pupo al Grande Fratello Vip ha preferito non confermare il nome di Barbara d’Urso, che recentemente ha pure litigato con il fidanzato di Antonella Elia a Live?

Leggi anche:

Pupo | Atterraggio di emergenza: in forse la sua presenza al GF VIP

Non è chiaro, al momento, se Barbara d’Urso e Pupo hanno avuto una relazione o meno in passato, visto che lui in passato insisteva di sì mentre lei ha sempre smentito. Quel che è certo è che, almeno per il momento, la conduttrice è single ed è soltanto innamorata dei suoi figli, tanto da dedicargli un post durante la giornata di San Valentino, e del suo pubblico.