GF Vip | Clizia Incorvaia è sparita da Barbara d’Urso: il mistero di Live

GF Vip | Clizia Incorvaia ieri è stata ospite da Barbara d’Urso, ma la sua ospitata è stata cancellata da tutti i canali di Live Non è la d’Urso

Clizia Incorvaia è stata uno degli ospiti di ieri sera di Live Non è la d’Urso. L’ex concorrente del GF Vip, recentemente squalificata, ha deciso di sottoporsi alle terribili 5 sfere di Barbara d’Urso, affrontando gli attacchi degli opinionisti. Fin qui nulla di male, l’ex di Francesco Sarcina ha scelto di prendere parte al programma della domenica sera di canale 5. Peccato che il suo intervento, che non è durato pochi minuti, sia magicamente sparito.

Ebbene sì, suoi portali Mediaset è possibile trovare tutti gli interventi degli altri protagonisti della serata, tranne il suo. Clizia Incorvaia è sparita da Live Non è la d’Urso. Ogni traccia dell’ex concorrente del GF Vip, fatta eccezione per una foto, è magicamente scomparsa. Per quale motivo?

Clizia Incorvaia del GF Vip: perché non compare a Live Non è la d’Urso?

Clizia Incorvaia, che ieri ha commentato la canzone di Francesco Sarcina presentata a Sanremo, è completamente sparita da Mediasetplay. Non solo non è possibile trovare l’uno contro tutti dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip diviso in diversi servizi, ma nemmeno nella versione della puntata integrale.

L’ospite di Live Non è la d’Urso è entrata in scena dopo l’intervento di Asia Argento, che ieri si è scagliata contro Claudia Gerini, dopo la Barbie umana, ma se si guarda la versione della puntata disponibile online il suo intervento salta. Si passa direttamente dalla figlia di Asia Argento all’ex Ken Umano, ma per quale motivo ogni traccia dell’ex concorrente del GF Vip è stata cancellata?

Almeno per il momento nessuna risposta è stata ancora data in merito a questa bizzarra vicenda.

Come anticipato, fatta eccezione per questo post, l’intervento di Clizia Incorvaia a Live Non è la d’Urso è completamente sparito. Che fine ha fatto l’ex concorrente del GF Vip?