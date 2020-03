Trono Classico | Daniele Dal Moro insulta Gianni Sperti: “Stronz*!”

Trono Classico | Daniele Dal Moro e Gianni Sperti hanno bruscamente litigato durante la registrazione di Uomini e Donne

Se pensate che i toni accesi, e le relative polemiche, ci siano soltanto al Trono Over, beh vi sbagliate di grosso. La registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne del 3 marzo promette grandi cose per gli amanti del trash.

Il vicolo delle news ha riportato una furiosa lite tra Gianni Sperti e il nuovo tronista Daniele Dal Moro, ma procediamo con calma.

Gianni non avrebbe apprezzato l’esterna di Daniele ed Angelica, confessando che il tronista ha sempre questa voglia di essere lui l’assoluto protagonista di ogni cosa, non lasciando spazio all’altra persona. In studio vengono così mostrati alcuni momenti in cui Daniele rivela di non apprezzare i commenti di Gianni, insinuando che dica soltanto stupidaggini.

Tra i due inizia una vera e propria lite tant’è che Daniele Dal Moro ha insultato Gianni Sperti al Trono Classico, definendolo uno stronz*, mentre l’opinionista gli ha dato del coglion*.

Gianni Sperti e Daniele Dal Moro litigano al Trono Classico: caos in studio

In studio si è creato un vero e proprio caos durante la registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne. Caos totalmente inaspettato vista anche l’assenza di Tina Cipollari e Lorenzo Riccardi.

Il pubblico racconta che è stato davvero difficile comprendere cosa stesse accadendo durante la lite di Daniele Dal Moro e Gianni Sperti, visto che i due non facevano altro che insultarsi ed urlare. Ma sono proprio questi momenti, diciamocela tutta, che forse appassionano il pubblico di canale 5 e per questo motivo, anche, che si preferisce la messa in onda del Trono Over.

Le anticipazioni del Trono Classico parlano di uno scontro davvero di fuoco. Nonostante Tina Cipollari non fosse presente, Gianni Sperti a Uomini e Donne, che di recente ha parlato proprio del suo rapporto con l’opinionista, non ne ha fatto sentire la mancanza al pubblico in studio.

Al momento non è ancora possibile sapere quando andrà in onda questa puntata di Uomini e Donne, visto che la messa in onda dei troni è in ritardo di qualche settimana.