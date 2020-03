Luigi Mastroianni, nel commentare la puntata del GF Vip andata in onda ieri, si è scagliato contro Asia Valente per alcune sue affermazioni



Il GF Vip è una vetrina importante attraverso cui, direttamente o indirettamente si lanciano dei messaggi che vengono recepiti e assorbiti dal pubblico. Fin quando l’entità del messaggio, dell’esempio percepito da un programma così seguito, è utile per migliorare le sorti dell’umanità, non possiamo far altro che essere contenti e prenderne atto, ma se invece, alcuni protagonisti di un reality come il GF Vip, si lasciano sfuggire affermazioni pesanti, spacciandole per asserzioni leggere e superficiali, il danno e l’impatto che queste ultime possono avere su chi segue il programma, può essere deleterio e rischia di vanificare i tentativi di chi il mondo, vuole liberarlo dalla superficialità, o almeno ci prova.



In questo caso, è Luigi Mastroianni che si è trovato allibito di fronte alle affermazioni di una concorrente del GF, Asia Valente, che con leggerezza e superficialità appunto, si è rivolta a Sossio definendolo “down”. La cosa ha toccato particolarmente l’ex tronista che come alcuni di voi ricorderanno ha un fratello down, per il quale ha lottato tutta una vita, affinché non venisse percepito come menomato o sottosviluppato. Luigi non è il solo a lamentare una disparità di trattamento da parte della produzione del GF, nei confronti dei concorrenti. Anche Karina Cascella in altre occasioni si è indignata e ha ritenuto che Antonella Elia dovesse essere punita più severamente.

Ex tronista sbotta contro Asia del GF Vip: “Non capisco perché è considerata Vip”

Luigi Mastroianni, ex tronista di Uomini e Donne, nel commentare la puntata del GF Vip andata ieri in onda, si è scagliato contro Asia Valente e la sua presunta superficialità. Nello specifico, il Dj siciliano, di fronte al fatto che la concorrente del reality si è rivolto a Sossio Aruta definendolo “down”, ha perso le staffe e ha mosso una critica nei confronti di Asia, in primis, ma anche nei confronti della produzione del GF Vip, che decidendo arbitrariamente quali trasgressioni ed atteggiamenti errati punire, indirettamente dispongono, sempre in maniera del tutto arbitraria, gerarchicamente gli errori commessi dai concorrenti, dal più grave, come l’affermazione di Clizia Incorvaia che ha dato del “mafioso” ad Andrea Denver, perseguibile con l’esclusione dal programma, al meno grave, come lo spintone dato da Antonella Elia a Valeria Marini e l’affermazione di Asia, che si è rivolta a Sossio, dandogli del “down”.

Niente di più sbagliato, secondo Luigi Mastroianni, dal momento che, chi decide chi punire e chi no, nella Casa, rischia di vanificare secoli di lotta contro la ghettizzazione di queste persone, che appunto, dovrebbero essere considerate innanzitutto come tali, e le cui caratteristiche, invece, vengono utilizzate per offendere e rivolgere insulti.

Secondo Luigi, insomma, sarebbe opportuno che tutti rivedessero l’entità di certe affermazioni e atteggiamenti, chi li mette in atto e chi ha il dovere di giudicarli.

