Micol Incorvaia, sorella Clizia | “Paolo Ciavarro non fa per lei”

Micol Incorvaia, la sorella di Clizia Incorvaia, stronca la relazione tra l’ex moglie di Francesco Sarcina e Paolo Ciavarro: “non fa per lei”.

Micol Incorvaia non crede che la sorella Clizia e Paolo Ciavarro possano avere un futuro insieme nonostante nella casa del Grande Fratello Vip 2020 abbiano dimostrato di stare bene insieme. Secondo Micol, infatti, i percorsi di vita allontaneranno Paolo e Clizia.

Micol Incorvaia: “Paolo Ciavarro non fa per Clizia. Lui ci penserà centomila volte prima di prendersi il pacchetto Clizia”

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più, Micol, la sorella di Clizia Incorvaia che uscita dalla casa ha lanciato un messaggio agli haters, si è detta certa che Paolo Ciavarro non sia l’uomo giusto per lei. “Ci ha messo un mese e mezzo prima di darle un bacio. Tanto carino, dolce, romantico, ma anche di una timidezza incredibile. Paolo non fa per lei”, ha detto Micol.

Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesco Sarcina e mamma di una bambina, secondo la sorella Micol, rappresenta un pacchetto importante da prendersi al punto da essere convinta che quando Paolo Ciavarro uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip ci penserà su molto prima di dare ufficialmente il via ad una storia d’amore. “Ci penserà centomila volte prima di prendersi il pacchetto Clizia”.

Clizia, tuttavia, ai microfoni di Verissimo, ha dichiarato che Paolo è esattamente il principe azzurro che stava aspettando. Da parte sua, il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, di fronte alla vera età di Clizia, non ha battuto ciglio.

“Io avevo capito 35 ma dell’età non mi importa nulla. Se un uomo più grande sta con una donna più giovane va bene, se è il contrario no. Non mi importa”, ha detto.