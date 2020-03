Quanti anni ha Clizia Incorvaia? La verità sulla data di nascita dell’ex moglie di Francesco Sarcina a Non è la D’Urso. La reazione di Eleonora Giorgi.

Quanti anni ha Clizia Incorvaia? L’ex moglie di Francesco Sarcina è nata il 10 ottobre 1984 come si legge sul sito ufficiale del Grande Fratello o qualche anno prima? A porre l’attenzione sull’età di Clizia Incorvaia nel corso dell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso è stato Daniele Interrante che ha rivolto direttamente la domanda alla Incorvaia che, tuttavia, ha preferito non svelare totalmente il mistero.

Clizia Incorvaia, svelata la sua vera età: la reazione di Eleonora Giorgi, madre di Paolo Ciavarro

Dopo aver commentato la canzone di Francesco Sarcina a Non è la D’Urso, Clizia Incorvaia è stata punzecchiata da Daniele Interrante. “Punto di domanda sulla tua età. Hai detto che hai 33 anni, ci sono però persone che dicono che ne hai molti di più. Dico questo perché se un rapporto, quello con Paolo, è nato con una menzogna…”, ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne.

“Clizia, hai detto una bugia sull’età?”, le ha chiesto Barbara D’Urso. “Come diceva mia zia, dopo i 30 anni non si dichiara più l’età”, ha risposto l’ex di Francesco Sarcina. In studio, era anche presente Eleonora Giorgi, madre di Paolo Ciavarro con cui Clizia ha cominciato una storia d’amore nella casa del Grande Fratello Vip. Di fronte al mistero dell’età dell’Incorvaia, la Giorgi ha detto: “non avere paura dell’età, sii fiera”.

Quanti anni ha, dunque, Clizia? A svelare il mistero è Davide Maggio secondo il quale l’ex moglie di Francesco Sarcina, tra qualche mese, compirà 40 anni.

“Stando a quanto ci risulta- alla voce “data di nascita” la carta d’identità della (ex) signora Sarcina parla chiaro quanto e più del galateo: 10/10/1980. Clizia, quindi, tra meno di nove mesi raggiungerà la soglia dei 40 anni“, si legge su Davide Maggio.