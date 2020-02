Clizia Incorvaia | Su Instagram arriva il messaggio contro gli haters

Clizia Incorvaia ha “salutato” gli haters che si sono scagliati contro di lei nei giorni successivi alla sua eliminazione dal Grande Fratello VIP. E ha anche chiesto scusa.

I motivi per cui Clizia Incorvaia è stata ritenuta inadatta a portare a termine la sua partecipazione al Grande Fratello VIP sono molto diversi rispetti a quelli per cui Salvo Veneziano dovette oltrepassare la Porta Rossa della casa per uscire definitivamente dal gioco.

Se Salvo si era lasciato andare a un’inaccettabile violenza verbale nei confronti di alcune giovani concorrenti, Clizia si è scagliata contro Andrea Denver, colpevole di averla “tradita” durante la nomination.

Il problema, come sanno i telespettatori più affezionati, è che Clizia ha utilizzato come fosse offesa il nome di un collaboratore di giustizia, cioè di un pentito di mafia che ha aiutato le forze dell’ordine nella battaglia contro Cosa Nostra.

Una volta uscita dalla casa Clizia ha potuto leggere direttamente via social tutte le accuse da parte degli italiani – soprattutto meridionali come lei – che si sono schierati contro di lei e assolutamente a favore della decisione del Grande Fratello.

Nel difendersi dalle accuse, e nel tentare di spiegare le proprie ragioni, Clizia si è anche scagliata contro gli haters che le hanno riversato addosso tanto odio gratuito.

Clizia Incorvaia: “Un momento di crollo”

Nel suo lungo e appassionato post, Clizia ha spiegato che le sue parole contro Andrea Denver sono derivate da un momento di forte stress mentale, come quello che vivono tutti i protagonisti di un reality show.

Ha anche puntato il dito contro la propria storia personale, che l’avrebbe portata ad affrontare la prova del Grande Fratello in un momento non esattamente semplice per lei. In realtà proprio il clamore mediatico intorno al chiacchieratissimo divorzio da Francesco Sarcina ha fatto sì che Clizia ricevesse l’invito a entrare nella casa del Grande Fratello.

“È vero, in un momento di crollo e stressata da stress pregressi di vita e da uno stato mentale affaticato ho perso la lucidità […]

È stato un singolo episodio di cui ho preso atto, mi sono sentita mortificata ho chiesto: SCUSA.”

Il problema più grave, secondo la Incorvaia, non è tanto che lei abbia commesso un passo falso, ma che moltissime persone fuori la casa non aspettavano altro che vederla sbagliare: “Mi chiedo che vita abbiano le persone che nutrono ODIO per degli sconosciuti.”

Inoltre, al principio del proprio lungo post, Clizia ha anche affermato di essersi mostrata per come è veramente, senza le falsità che spesso vengono utilizzate in questi casi, e che le persone dovrebbero essere accettate anche con le loro imperfezioni.

Il problema è che non si può parlare di imperfezioni, nel caso di Clizia, ma di una pessima, offensiva e completamente inconsapevole scelta di parole. A far capire a Clizia l’imperdonabile leggerezza che aveva commesso è stato Patrick, il quale ha spiegato alla ragazza che il pubblico non si era affatto divertito per la sua uscita infelice.

La vita fuori dal Grande Fratello

Nel frattempo, oltre a dover trovare il tempo e la forza di rispondere agli attacchi mediatici che sta ricevendo, Clizia ha anche avuto modo di concedersi una pausa di relax al mare, bevendo una birra sulla spiaggia deserta insieme a un amico.

Il primo post di Clizia appena fuori dalla casa è stato dedicato all’uomo che le ha fatto battere il cuore: Paolo Ciavarro, al quale Clizia ha scritto “torna vincitore”

Tra le altre cose è stato proprio Paolo a riservare a Clizia il saluto più appassionato mentre lei lasciava la casa: un lungo bacio che era una promessa di rivedersi non appena il reality sarebbe finito.

Nel frattempo, Salvo Veneziano continua a unirsi al coro degli haters di Clizia, lamentando un trattamento di favore nei confronti della modella, mentre a lui è toccata una vera e propria gogna mediatica.

