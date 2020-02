Sul web, da un po’ di tempo, circola la notizia che vede come protagonista Luigi Mastroianni e un’ex tronista di Uomini e Donne, con la quale il siciliano si starebbe frequentando

Luigi Mastroianni è uno dei personaggi più riservati del panorama di Uomini e Donne. Infatti, una volta conclusasi la sua avventura nel programma e una volta archiviata la sua storia con Irene Capuano, l’ex tronista si è ben guardato dal rendere nota la sua vita privata, cercando al contrario di preservarla il più possibile. Fino a questo momento, in giro ci sono state voci, che avrebbero visto Luigi impegnato in frequentazioni o flirt con diverse ragazze, rivelandone un profilo da latin lover. Tuttavia, nessuna delle ragazze citate come presunte fiamme dell’ex tronista, si è poi rivelata concretamente esistente e il chiacchiericcio si è dissolto in breve tempo. Questa volta però, la notizia di una possibile frequentazione di Luigi Mastroianni con Mara Fasone, potrebbe essere più attendibile delle altre.

Luigi Mastroianni e Mara Fasone si frequentano? I segnali social

Ebbene sì, molto probabilmente Luigi Mastroianni potrebbe aver ritrovato l’amore accanto a Mara Fasone. Come qualcuno ricorderà, Mara è stata tronista insieme a Luigi un po’ di tempo fa, ma la sua esperienza nel programma non è stata così positiva e si è conclusa prematuramente, dal momento che la bella siciliana decise di abbandonare il trono all’improvviso, a causa degli screzi con la sua compagna d’avventura Teresa Langella. A distanza di tempo, Mara potrebbe aver ritrovato la felicita proprio grazie a Luigi. Gli indizi sembrerebbero essere molteplici. In primis, il buonumore disarmante che la ragazza sta mostrando di avere, soprattutto nell’ultimo periodo. Possiamo annoverare tra le prove della nostra tesi, anche delle risposte ambigue che l’ex tronista fornisce a chi le chiede se accanto a lei c’è finalmente un uomo pronto a farla sorridere e che lascerebbero intendere che forse qualcuno c’è. Ma perché proprio Luigi Mastroianni? Semplice, perché in una storia pubblicata da lui, si intravede il profilo di una ragazza con la stessa camicetta indossata da Mara e che si vede bene nel profilo di quest’ultima.

Dopo l’esperienza deludente con Sara Affi Fella con la quale si è subito trovato ai ferri corti e dopo la fine della storia con Irene, è forse davvero arrivato il momento per Luigi di essere felice

Se così fosse e se quindi Luigi e Mara dovessero diventare una coppia, potremmo dire che, anche se indirettamente, Uomini e Donne colpisce ancora e assolve sempre alla sua funzione di cupido.

Gina D’Antonio