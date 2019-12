Trono Classico | Luigi Mastroianni dopo il suo percorso a Uomini e Donne ha una confessione su suo fratello

Il Trono Classico di Uomini e Donne ha dato modo all’ex corteggiatore di Sara Affi Fella, e successivamente tronista, Luigi Mastroianni di farsi conoscere al grande pubblico di canale 5.

Luigi non ha soltanto provato a mostrare lati del suo carattere, ma ha presentato anche suo fratello Salvo, un ragazzo con la sindrome di down.

Nelle scorse ore, infatti, il dj si è lasciato andare a una lunga dedica social a suo fratello, dedica che ha commesso tutti i suoi fedeli sostenitori.

Al Trono Classico di Uomini e Donne, Luigi Mastroianni, che di recente ha fatto una confessione sulla sua ex Irene Capuano, si è lasciato andare a una lunga dedica per suo fratello Salvo.

L’ex corteggiatore di Sara Affi Fella ha confidato ai suoi fedeli sostenitori su Instagram di non riuscire ad immaginare la sua vita senza suo fratello. “Non posso immaginare la mia vita senza di lui, non ci riesco” ha ammesso Luigi Mastroianni del Trono Classico. “Salvo è unico, mi comprende più di chiunque altro anche se a volte non capisce ciò che dico” ha continuato il dj.

“Non c’è nemmeno bisogno di dargli qualche spiegazione, gli basta un solo sguardo per capire tante cose di me”. Decisamente un bel rapporto quello che lega Luigi Mastroianni di Uomini e Donne e suo fratello Salvo.

Nonostante le mille difficoltà che può ritrovarsi sul cammino della sua vita, l’ex tronista di Maria De Filippi sa benissimo di poter contare su suo fratello. Un rapporto unico e speciale. Salvo, infatti, riesce a farsi volere bene da tutti.

Nonostante è finita la storia d’amore tra Luigi e Irene, l’ex corteggiatrice sente ancora quello che qualche settimana fa era suo cognato.

“Non vuol dire nulla che la mia storia con Luigi Mastroianni sia finita” ha spiegato Irene Capuano del Trono Classico di Uomini e Donne. “Noi ci vogliamo comunque un gran bene e spesso ci sentiamo ed è giusto che sia così”.