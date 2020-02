Grande Fratello Vip: Clizia svela un retroscena sul bacio con Scamarcio

Grande Fratello Vip | Clizia Incorvaia, mentre provava a consolare Antonella Elia dopo la puntata di ieri, ha svelato un retroscena sul bacio con Riccardo Scamarcio

Clizia Incorvaia, dopo la diretta di ieri con il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, ha provato a consolare Antonella Elia, vista la difficile puntata che ha vissuto. Peccato che nel farlo non solo si è lasciata andare ad una gaffe, ma ha perfino rivelato un retroscena sul suo famoso bacio con Riccardo Scamarcio.

“Antonella, quando è uscita fuori la storia del bacio non sai quanti insulti mi sono arrivati, ma me ne sono sempre fregata” ha esordito la fidanzata di Paolo Ciavarro. “Mi ritrovavo un sacco di fotografie di cazz*” ha continuato la modella, imbarazzando Antonella Elia che non si aspettava di certo una confessione del genere, ma come ormai abbiamo imparato Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip è imprevedibile.

Leggi anche:

Eleonora Giorgi attaccata sui social, replica: “Sono avvilita”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Clizia Incorvaia consola Antonella Elia al Grande Fratello Vip: “Devi andare avanti”

Dopo il retroscena di Clizia Incorvaia sul bacio con Riccardo Scamarcio, che ieri ci è rimasta male per alcune dichiarazioni di Eleonora Giorgi sul suo rapporto con Paolo Ciavarro, Antonella Elia ha avuto modo di poter sentire il suggerimento della sua compagna di viaggio, con cui aveva discusso qualche settimana fa.

“Fregatene di quello che dicono gli altri, vai avanti per la tua strada e non pensare al resto” ha consigliato Clizia ad Antonella Elia al GF Vip. “E’ l’unico modo per stare bene con te stessa, io ho fatto così quando mi sono trovata nella bufera” ha concluso.

Antonella, che è stata stroncata da Antonella Mosetti per il suo atteggiamento nella casa più spiata d’Italia, ascolterà il consiglio datole da Clizia Incorvaia?

Leggi anche:

Nuova bestemmia al Grande Fratello Vip

Clizia Incorvaia, forse in maniera involontaria, non si è resa conto che con il suo retroscena su Scamarcio al Grande Fratello Vip, ha commesso una vera e propria gaffe, una di quelle che tanto piacciono al pubblico da casa.