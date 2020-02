Nuovo caso di bestemmia al Grande Fratello Vip? Questa volta il colpevole è Fabio Testi.

Dopo la Alberti, nella casa del Grande Fratello potrebbe esserci stata una nuova bestemmia.

Sembra infatti che durante la notte Fabio Testi si sia lasciato ad un intercalare tipico della sua zona che in quanto bestemmia potrebbe portarlo alla squalifica dal gioco.

A quanto pare la bestemmia è stata pronunciata in modo troncato ma sui social non si parla d’altro. Se se per alcuni aver espresso la frase solo a metà potrebbe salvarlo, per altri l’eliminazione è ormai decisa. Quale sarà la decisione del Grande Fratello?

Guarda il video per approfondire l’argomento.