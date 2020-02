GF Vip | Antonella Mosetti ha stroncato Antonella Elia, definendola una persona totalmente pazza che va curata

Ieri sera è andata in onda l’acceso confronto, o meglio dire lite, tra Antonella Elia e lo storico concorrente Patrick Pugliese al GF Vip. Quel momento è stato uno dei più visti della diretta e, ovviamente, non sono mancati i commenti dei personaggi del piccolo schermo.

Tra questi è spiccato il commento di Antonella Mosetti, che nella casa ci è stata proprio durante la prima edizione in coppia con sua figlia Asia Nuccetelli , che ha categoricamente stroncato l’atteggiamento della showgirl.

“Al di là dello show televisivo” ha esordito la Mosetti sul suo profilo Instagram. “Antonella è pazza, andrebbe curata pesantemente presso un centro di igiene mentale” ha proseguito.

La frase di Antonella Mosetti contro Antonella Elia al GF Vip, come prevedibile, sta letteralmente dividendo gli utenti della rete. In molti le danno ragione, giudicando eccessivo l’atteggiamento della concorrente di Alfonso Signorini, mentre altri non sono assolutamente d’accordo con lei, affermando che ha utilizzato toni decisamente gravi per descrivere la Elia.

Antonella Elia al GF Vip | Antonella Mosetti tuona: “Non può stare in televisione!”

Antonella Mosetti, che ha fatto ovviamente riferimento alla lite della concorrente con Patrick Pugliese di ieri, ha anche mosso una critica al piccolo schermo. Che cosa ha detto?

Secondo l’ex ragazza di Non è la Rai, persone come Antonella Elia al GF Vip non dovrebbero proprio esserci. O meglio: non dovrebbero proprio apparire in televisione, in quanto non farebbero altro che dare un cattivo esempio ai telespettatori, fornendo loro un triste spettacolo.

“Non si può di certo permettere a certa gente di fare televisione. Cioè, davvero non so” ha commentato sconcertata la showgirl.

Antonella Mosetti ha commentato il Grande Fratello Vip, non capendo come certi personaggi vengano scelti per entrare nella casa e chi meglio di lei può permettersi di dire la sua visto che quest’esperienza l’ha vissuta in prima persona.

D’altronde però, è bene precisare, che ieri sera è stata una puntata particolarmente difficile per Antonella Elia, che durante un fuori onda ha confessato ai suoi compagni di viaggio di non voler abbandonare il programma soltanto per un motivo economico.

Dopo il duro commento della showgirl, Antonella Mosetti entrerà al GF Vip per un confronto con Antonella Elia? Di sicuro, in tal caso, ne vedremo davvero delle belle. Non ci resta che appellarci ad Alfonso Signorini.