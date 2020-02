Le peggiori parti del corpo dove fare tatuaggi: mani, piedi e …

Le peggiori parti del corpo dove fare tatuaggi sono poche, ma hanno cominciato a essere estremamente di moda negli ultimi anni. Ecco quali sono, quali sono i motivi per non sceglierle e, se proprio non se ne può fare a meno, ecco come far durare i propri tatuaggi il più a lungo possibile.

Una volta i tatuaggi erano riservati alle classi sociali meno raccomandabili, poi sono diventati un’espressione artistica della propria individualità da mostrare con orgoglio in ogni occasione.

Se quindi un tempo si preferiva nascondere i propri tatuaggi, facendoli realizzare in punti del corpo nascoste dai vestiti, oggi non ci si pone più alcun problema nel portare tatuaggi sulle parti del corpo visibili.

A prescindere dall’orgoglio di chi li “indossa”, i tatuaggi visibili possono presentare problemi di vario tipo: in ambito lavorativo molto spesso chi porta tatuaggi visibili viene penalizzato rispetto a chi mostra un’apparenza “pulita”, mentre per quanto riguarda l’ambito puramente tecnico, far realizzare tatuaggi in zone sempre a vista come le mani e i polsi presenta alcuni svantaggi importanti.

Mani e polsi non sono le zone peggiori su cui farsi fare un tatuaggio: ce ne sono alcune altre assolutamente da sconsigliare, come il profilo delle ascelle, i gomiti e le ginocchia. Ecco perché.

Le peggiori parti del corpo per i tatuaggi

Le mani sono tra le parti del corpo che vengono più tatuate al giorno d’oggi. Vengono richiesti in genere tatuaggi small e minimal, cioè molto piccoli ed essenziali, eleganti e poco ingombranti.

Si tende a pensare che tatuaggi molto piccoli possano avere una riuscita migliore rispetto a tatuaggi grandi e molto dettagliati: in parte è vero, ma anche i tatuaggi molto piccoli sulla pelle delle mani sono destinati a rovinarsi rapidamente.

Il problema, infatti, non risiede nella forma o nella grandezza del tatuaggio, quando nella natura della pelle delle mani e nella sua funzione.

La pelle delle mani subisce un processo di rinnovamento continuo, a causa del fortissimo stress a cui sono continuamente esposte le cellule che la compongono: agenti atmosferici, contatto con sostanze acide, frequenti lavaggi e piccole ferite sono tra i fattori che inducono il nostro corpo a “cambiare” costantemente le cellule della pelle delle mani.

La conseguenza più diretta è che l’inchiostro che è stato “iniettato” in queste cellule attraverso gli aghi del tatuatore, è destinato a scomparire velocemente, venendo “scartato” dal corpo assieme alle vecchie cellule della pelle ormai inutilizzabili.

Per questo motivo i tatuaggi sulle mani tendono a sbiadire o a “confondersi” molto rapidamente.

La situazione si fa ancora peggiore se si decide di tatuarsi in corrispondenza delle articolazioni delle dita, dove cioè la pelle è costretta a distendersi e piegarsi moltissime volte al giorno venendo ulteriormente sollecitata.

Lo stesso principio vale per tutte le zone del corpo sollecitate da continui piegamenti, come ad esempio il profilo dell’ascella (ammesso che a qualcuno venga mai in mente di tatuarsi proprio lì!)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE => Tatuaggi, tutto quello che c’è da sapere

Tatuaggi sui piedi: ecco perché no

I tatuaggi sui piedi sono estremamente di moda, e il perché lo si intuisce subito: sono bellissimi, sensuali e molto eleganti.

Il problema è che presentano delle serie “controindicazioni” da non prendere sotto gamba.

Per quanto riguarda il rinnovo cellulare, i piedi subiscono un destino non molto diverso da quello delle mani: costantemente a contatto con le calze e con le scarpe, la pelle dei piedi sfrega in continuazione contro qualcosa e, quindi, si “esfolia” naturalmente.

In estate, quando camminiamo a piedi nudi, la pelle viene “stressata” dal sole a cui non è abituata nel resto dell’anno, dalla sabbia e dal contatto con l’acqua salata. Inoltre il sudore comporta una più rapida esfoliazione della pelle.

Per questa serie di motivi i piedi sono tra le peggiori parti del corpo dove fare tatuaggi, ma non è finita: tatuarli è spesso anche molto doloroso.

Ginocchia e gomiti

Ginocchia e gomiti sono anch’essi tra le parti del corpo che è meglio evitare quando si esegue un tatuaggio.

Il motivo è leggermente differente dai precedenti: la pelle dei gomiti e delle ginocchia è in genere molto più secca della pelle circostante. Questo tende a opacizzare il colore e a farlo apparire vecchio e sbiadito anche quando il tatuaggio è stato eseguito di recente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Old School Tattoos (@oldschooltattz) in data: 14 Feb 2020 alle ore 10:57 PST

Inoltre, la pelle secca tende a desquamarsi facilmente, quindi tende a un veloce rinnovamento cellulare, meccanismo che abbiamo già visto essere un “nemico giurato” della bellezza dei tatuaggi.

Come curare i tatuaggi nelle “parti sbagliate”

Se avrete saputo scegliere bene il vostro tatuatore di fiducia, sarà lui stesso a fornirvi tutti i consigli fondamentali per curare i tatuaggi eseguiti in zone “a rischio” di cancellazione.

In linea generale però le raccomandazioni sono sempre le stesse:

Idratare la pelle il più possibile, per mantenere brillante il colore ed evitare l’esfoliazione continua

il più possibile, per mantenere brillante il colore ed evitare l’esfoliazione continua Ribattere il tatuaggio di tanto in tanto per evitare che scompaia del tutto

il tatuaggio di tanto in tanto per evitare che scompaia del tutto Utilizzare pigmenti di buona qualità nel momento in cui si va a realizzare il tatuaggio e prediligere toni scuri (preferibilmente il nero).

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.