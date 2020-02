Antonella Elia crolla nella casa del Grande Fratello Vip 2020 dopo aver discusso con Patrick Ray Pugliese e Licia Nunez. Fabio Testi la consola.

Antonella Elia comincia a perdere le proprie certezze nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Dopo la diretta della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020, la Elia ha avuto un crollo e a consolarla ci ha pensato Fabio Testi.

Antonella Elia piange al Grande Fratello Vip 2020, Fabio Testi: “sei un’ottima giocatrice, nessuna ti vuole male”

Dopo la diretta, Licia Nunez e Antonella Elia si sono confrontare. La Elia si è sentita abbandonata dalla Nunez che ha espresso dubbi sul suo comportamento nei confronti degli altri inquilini della casa. “Dopo sei settimane che ti sono sempre stata accanto, sono stanca dei tuoi tira e molla“, dice Licia. “Non mi sei sempre stata accanto, abbiamo dormito nello stesso letto e i miei tira e molla non sono un tuo problema. Ci sono rimasta male”, replica la Elia.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

“Io voglio capire una cosa. Ma nel momento in cui una persona dice che è stanca di quasti tira e molola, di questa rapporti idilliaci che poi improvvisamente non ci sono più, non fa parte della mia natura. Tu devi accettare queste cose, non siamo tutti uguali a te. Io tra quattro giorni potrei anche uscire e a me dispiace che c’è questo atteggiamento da parte tua, allora vuole dire che sei settimane che siamo state insieme per te erano il niente. Guardami quando ti parlo, non fare l’infantile..”, aggiunge l’attrice pugliese. “Licia è stata una serata molto, molto dura per me”, aggiunge ancora la Elia riferendosi alla discussione con Patrick Ray Pugliese.

Antonella, poi, ha un crollo e si lascia andare alle lacrime. A consolarla ci pensa Fabio Testi: “cerca di star serena. Ti vogliamo bene, in fondo sei una bravissima giocatrice. Enzo (Pupo ndr) ha detto che sei importante per il gioco, per la casa, per tutti quanti e nessuno ti vuole male. Soltanto che ognuno fa il suo gioco. Giurami che pensi a queste due stron*ate che ti ho detto”, dice Testi.

“Ci penso”, si limita a dire la Elia mentre piange tra le sue braccia. Testi, poi, la lascia sola per aiutarla a riflettere.