Serena Enardu dopo l’uscita dal GF Vip: “Pago? Non vedo l’ora che esca”

Serena Enardu ha commentato la sua esperienza al Grande Fratello Vip, rivelando che ora non aspetta altro che l’uscita di Pago

Serena Enardu, pochi minuti fa, ha commentato la sua esperienza durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. L’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato che nonostante tutto, lei si ritene soddisfatta di come siano andate le cose, in quanto è riuscita a riconquistare il cuore di Pago e ad ottenere quello che voleva.

“Posso ritenermi la donna più felice al mondo” ha spiegato Serena su Instagram. “Ho riconquistato Pacifico e ora non vedo l’ora esca anche lui per stare di nuovo insieme!”.

Nonostante non abbia raccolto il favore del pubblico, Serena Enardu al Grande Fratello Vip si ritiene più che soddisfatta di questa nuova esperienza televisiva e non vede l’ora di riabbracciare il suo amato Pago.

Serena Enardu commenta l’esperienza al GF Vip: “E’ stata molto dura”

Serena Enardu ha ovviamente commentato la sua esperienza andando ben oltre il rapporto conquistato con Pago al GF Vip, che ieri ha avuto un bizzarro confronto con il marito di Fernanda Lessa.

Durante il corso di queste settimane all’interno della casa più spiata d’Italia, l’ex tronista di Uomini e Donne è stata duramente attaccata, in quanto sono usciti tutti i possibili retroscena dopo la fine della sua relazione, ora riconquistata, con Pacifico Settembre.

“E’ stata dura” ha commentato Serena Enardu dopo l’uscita dal GF Vip. “Ma ce l’ho fatta!” ha proseguito l’ex tronista di Uomini e Donne, invitando il suo pubblico a continuare a supportare Pacifico Settembre, fino a portarlo alla vittoria.

“Vi prego di continuare a sostenere Pago” ha invitato Serena. “E’ una delle persone più pulite e buone che io conosca e merita di vincere il Grande Fratello Vip” ha proseguito. “Vorrei che uscisse, se ragiono in maniera egoistica, ma merita di farsi il suo percorso da solo e di essere giudicato singolarmente e non per la sua vita di coppia” ha concluso. Il pubblico ascolterà il suo appello?

L’uscita di Serena, avvenuta qualche ora fa, sta facendo molto discutere. Tant’è che come al solito è intervenuto il suo ex Giovanni Conversano, lanciando una dura stoccata nei suoi confronti.

L’amore tra Serena e Pago del GF Vip è sopravvissuto anche a quest’esperienza e non vede l’ora di continuare anche al di fuori delle telecamere. Nonostante in molti non continuino a credere nella buona fede della Enardu, convinti che stia sfruttando il concorrente di Alfonso Signorini soltanto per una maggiore visibilità.