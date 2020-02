Lite in diretta tra Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia al Grande Fratello Vip 2020. Lei sbugiardata, nessun spintone. Lei sbotta: “ciccione”.

Lite in diretta tra Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia. Alfonso Signorini apre la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020 sbugiardando Antonella Elia che, in settimana, aveva dichiarato di essere stata spinta da Patrick a cui si è più volte riferita con il termine “ciccione”.

Lite al GF Vip 2020 tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese: “lo spintone non c’è stato, sei una bugiarda”

Attraverso un filmato, Alfonso Signorini mostra la lite che c’è stata tra Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia durante gli ultimi giorni nella casa del Grande Fratello Vip 2020. “Mi ha spostato di un metro” si lamenta lei ma Alfonso Signorini le fa notare che non c’è stato alcun spintone. “Le immagini dimostrano che lo spintone non c’è stato”, dice Signorini. Lei nega ancora: “Non ho esagerato, mi ha spintonato”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Signorini, poi, mostra un ulteriore filmato in cui Antonella si rivolge a Patrick con termine molto offensivi come “ippopotamo”, “disgustoso ciccione”. A difendere Patrick è Adriana Volpe che accusa Antonella e altri concorrenti di trovare sempre il pretesto per litigare e di prendere sempre di mira la vittima sacrificale. Anche il pubblico si schiera dalla parte di Patrick al punto che Antonella minaccia di uscire.

“Tu sei un mostro, hai avuto il culo che non sono usciti i confessionali che hai fatto. Se escono ti aprono in due. Questa non è violenza? Questo non è bullissmo? Sei un mostro e anche tu Adriana sei un mostro”, sbotta la Elia che poi punta il dito anche contro il pubblico – “ma io non ci credo che il pubblico applauda tutto questo”.

“Antonella visto che tu sei una donna intelligente e Patrick scemo non è, sapete benissimo che usare i termini come violenza e bullismo, in un contesto come il Grande Fratello è esagerato”, afferma Signorini chiudendo l’argomento. Poi, la Elia, dopo il collegamento interrotto, piange e si lascia consolare da Serena Enardu.