Eleonora Giorgi attaccata sui social, replica: “Sono avvilita”

Eleonora Giorgi, dopo il confronto avuto con suo figlio Paolo, nella puntata del GF Vip andata in onda ieri, si è trovata costretta a leggere messaggi poco carini nei suoi confronti, ai quali ha risposto in maniera accorata

Nella puntata del GF Vip andata in onda ieri, abbiamo assistito alla reunion della famiglia Ciavarro/Giorgi, grazie alla quale Eleonora Giorgi ha avuto la possibilità di chiarirsi con suo figlio Paolo e Clizia Incorvaia. Nello specifico, il conduttore Alfonso Signorini ha fatto presente alla neo coppia che Eleonora, in un’intervista rilasciata al settimanale “Chi”, ha avanzato dei dubbi circa la nuova relazione intrapresa da suo figlio, motivando le sue perplessità con il fatto che i due, Clizia e Paolo quindi, le sembrerebbero in due punti diversi della loro vita.



Due fasi che probabilmente, ai suoi occhi, prevedono obiettivi diversi e forse incompatibili. Clizia, non ha preso molto bene queste parole ed è rimasta delusa da Eleonora Giorgi, anche se poi, confrontandosi con Paolo Ciavarro, ha minimizzato la faccenda evitando di farglielo pesare. Questa situazione di tensione, ha portato i fan della neo coppia a schierarsi contro la Giorgi, che purtroppo si è vista arrivare sui social messaggi poco edificanti e gradevoli che l’accusano di troppa ingerenza negli affari del figlio.

Eleonora Giorgi attaccata sui social: “Non mandatemi quei messaggi”

Non è stata una serata facile quella per Eleonora Giorgi, che dopo aver chiarito con suo figlio Paolo Ciavarro la sua posizione in merito alla relazione di quest’ultimo con la bella Clizia Incorvaia, si è vista arrivare messaggi negativi a flotte dai fan della coppia che l’hanno accusata di essersi intromessa troppo negli affari di cuore del figlio, rendendolo infelice. Eleonora, che a suo avviso è stata fraintesa, ha subito ammesso di aver capito il malessere del figlio, scatenato non dal contenuto dell’intervista, ma per la sorpresa della stessa che non si aspettava. La Giorgi si è mostrata dispiaciuta, spiazzata da Paolo e dalla sua reazione alle sue parole, ma soprattutto avvilita dalla mole dei messaggi ricevuti e per questo ha rivolto il suo appello al pubblico, chiedendo a tutti di limitare le parole negative, che le fanno solo male.

Siamo sicuri che Paolo Ciavarro e sua madre Eleonora Giorgi avranno modo di risolvere quest’incomprensione, riuscendo finalmente a godersi, tutti insieme, la gioia di un amore appena nato.

Gina D’Antonio