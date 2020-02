GF Vip | Clizia delusa da Eleonora Giorgi: “L’ho presa un po’ male”

GF Vip | Clizia Incorvaia è rimasta delusa da Eleonora Giorgi, mamma di Paolo Ciavarro, in quanto quest’ultima ha rilasciato un’intervista in cui muoveva qualche dubbio verso di lei

Clizia Incorvaia questa sera ha avuto modo di poter leggere al GF Vip un’intervista rilasciata al settimanale Chi da Eleonora Giorgi, mamma di Paolo Ciavarro.

Nell’intervista, l’attrice mostrava qualche perplessità riguardo l’avvicinamento della modella e suo figlio, affermando che i due conducono vite piuttosto diverse.

“Non ti nascondo Eleonora, che l’ho presa un po’ a male l’intervista. Non mi aspettavo queste tue parole” ha confidato Clizia Incorvaia ad Eleonora Giorgi al GF Vip. “Ma sai i giornalisti come fanno” si è subito giustificata la mamma di Paolo Ciavarro.

“Tu hai una figlia femmina e io un maschio, è diverso. Per me basta che sia felice e sono contenta” ha concluso l’attrice che in un primo momento non aveva mostrato alcuna perplessità riguardo questa nuova coppia.

Clizia Incorvaia, dopo aver salutato Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro al Grande Fratello Vip, è tornata a commentare l’intervista rilasciata dall’attrice con i suoi compagni di viaggio. Alcuni però hanno forse frainteso le sue parole, sospettando che ci sia una certa voglia di fare dietrofront con Paolo Ciavarro, visti i commenti della sua famiglia.

“Io non sto pensando a cosa pensano i miei, io ho una situazione più pesante sulle spalle, una separazione, avvocati” ha riflettuto Clizia Incorvaia al GF Vip. “Lui non ha questi pensieri. Non ha queste cose sul groppone” ha concluso la modella.

Paolo Ciavarro al Grande Fratello Vip è apparso piuttosto contrariato su quanto affermato da sua madre e avrebbe preferito evitare tutta questa situazione. Non gradendo i commenti di Eleonora Giorgi sul loro rapporto.

L’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro al GF Vip supererà anche questa prova?