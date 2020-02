Quiche con porri e patate è una torta salata, da servire quando avete ospiti a cena, e si prepara con pasta brisèe senza burro. Scopriamo come

La quiche di porri è una torta salata, che si preparare con porri e patate, un rustico gustoso e molto saporito.

E una torta salata, tipica francese, si possono preparare diverse varianti aggiungendo dei salumi come la pancetta, oppure sostituendo le patate e i porri con spinaci e formaggio.

Può essere consumata anche dalle persone che seguono una dieta, in quanto è leggera, si prepara senza burro. Si prepara con la pasta brisée, preferibile light, così da risultare più leggera e con meno apporti di grassi.

La quiche di porri e patate è una torta salata che si può servire come piatto unico grazie alle patate, alimento che la rende nutriente. Perfetta da servire, oppure da servire come secondo piatto, da accompagnare con verdure, si può servire sia fredda che tiepida.

E’ una torta perfetta quindi per un pranzo fuori porta o per il pranzo in ufficio, se la gustate il giorno dopo averla preparata è ancora più buona. Dopo la preparazione la potete conservare in un contenitore a chiusura ermetica, in alternativa può essere avvolta nella pellicola trasparente per mantenerla morbida, in frigo per due giorni.

Il porro è un ortaggio che contiene molta acqua, è consigliata per le persone che soffrono di ritenzione idrica, grazie alle sue proprietà diuretiche. Non solo è consigliato anche in casi di stipsi, emorroidi e problemi urinari.

Invece le patate sono fonte di energia e ricche di fibre, vitamine del gruppo B, vitamina C, contiene anche piccole quantità di carotene e tanti sali minerali. In particolare modo il potassio che va a regolarizzare l’intestino ed è un aiuto contro l’ipertensione.

Vediamo come realizzare questa ricetta.

Quiche di porri e patate: una torta salata facile e veloce La quiche di porri e patate è una torta salata, che si prepara con la pasta brisèe light e con ingredienti semplici e facilmente reperibili, ecco quali.

