Gateau di zucchine al forno | una variante al classico gateau di patate

Il Gateau di zucchine al forno è una variante al classico gateau di patate, si prepara in poco tempo e con ingredienti semplici, scopriamo come realizzarlo.

Il gateau di zucchine è un contorno da servire a cena o per un pranzo fuori porta, è una variante del classico gâteau di patate tipico della cucina napoletana.

E’ una ricetta che non vi porterà via molto tempo, basta preparare le zucchine grattugiate e saltate in padella con il cipollotto, è un gateau senza patate, un piatto leggero.

Ha un sapore delicato, potete sostituire anche la pancetta con del prosciutto cotto, chi si abbina perfettamente, la cottura è al forno, quindi un piatto leggero e sano.

Lo potete servire a quadrotti quindi in monoporzione, accompagnato da formaggi, salumi o carni bianche, ha una consistenza morbida e cremosa, con un ripieno filante, che lo rende molto gustoso e saporito.

Gateau di zucchine al forno

Il gateau di zucchine è un piatto che piace a tutti anche ai più piccoli, è un contorno facile, gustoso e versatile, scopriamo come realizzarlo.

Ingredienti per 6 persone

Zucchine 3

Uova 2

Pecorino 80 g

Pangrattato 80 g

Pancetta croccante 100 g

Sale q.b.

Pepe q.b.

Mozzarella 100 g

Scamorza 80 g

Procedimento: