GF Vip | Eleonora Giorgi non sta apprezzando le coccole troppo spinte tra suo figlio Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, affermando che dovrebbero pensare anche alla piccola Nina

E’ agli occhi di tutti la forte attrazione tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia al GF Vip. I loro baci appassionati, però, hanno fatto storcere il naso all’attrice Eleonora Giorgi. Che cosa è successo?

La mamma del concorrente di Alfonso Signorini ha spiegato che secondo lei, invece di darsi ai piaceri della carne, la giovane coppia avrebbe dovuto trattenersi per tutelare la piccola Nina, figlia di Clizia e Francesco Sarcina.

“E se qualche delinquente mostrasse alla piccola le scene dei baci?” ha chiesto l’attrice, supponendo che per Nina sarebbe un trauma vedere sua madre che si bacia in maniera appassionata con Paolo Ciavarro al GF Vip.

GF Vip | Eleonora Giorgi boccia Paolo e Clizia: “Non proteggono il loro amore”

Eleonora Giorgi, che già negli scorsi giorni aveva commentato l’avvicinamento tra Paolo e Clizia, è tornata a parlare dell’argomento, visto che i ragazzi si stanno spingendo sempre più oltre.

“In questo modo, a mio parere” ha esordito l’attrice. “Non fanno altro che non proteggere il loro amore vivendolo in questo modo” ha concluso. Se in un primo momento Eleonora Giorgi si era dimostrata favorevole a questa unione, ora sembra man mano cambiare idea. Lo stesso pensiero vale per Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip, che nelle scorse ore è sembrata voler fare un passo indietro con Paolo Ciavarro.

Anche se il figlio d’arte le ha scritto una romantica lettera per il giorno di San Valentino, augurandosi di poter vivere la bella modella anche al di fuori della casa più spiata d’Italia. Esiste un futuro amoroso per la storia di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia al GF Vip?

Il pubblico, purtroppo, non sembra molto convinto di questa storia, in quanto ritiene che i due stiano sfruttando il momento per avere una maggiore visibilità all’interno del reality show di Alfonso Signorini su canale 5. Sarà realmente così? Staremo a vedere.