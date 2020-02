Pago si è confrontato con il marito di Fernanda Lessa al Grande Fratello Vip perché quest’ultimo non ha apprezzato alcuni commenti del cantante su sua moglie

Anche questa sera al Grande Fratello Vip, al cantante Pago è toccato un nuovo confronto. Questa volta non è nessuna ex moglie o ex della sua compagna Serena Enardu. A chiedere un confronto con lui è stato Luca, il marito di Fernanda Lessa.

A Luca non è piaciuto un commento fatto dal cantante, che avrebbe minacciato di eliminare fisicamente sua moglie. “Tu hai detto voglio eliminare fisicamente Fernanda. E’ molto grave, io ti stimavo” ha esordito Luca. “Veramente ho detto che voglio eliminarla dalla mia vita, non fisicamente. Hai capito male” ha replicato Pacifico Settembre.

Alfonso Signorini è intervenuto al confronto tra Pago e il marito di Fernanda Lessa al GF Vip per dire al marito della modella che effettivamente il cantante non ha mai pronunciato frasi violente nei confronti di Fernanda, chiarendo l’intera questione.

Fernanda Lessa | Confronto Luca e Pago: “Mia moglie si toglie i sassolini dalle scarpe”

Il marito di Fernanda Lessa si è prontamente scusato con il cantante per non aver ben compreso le sue parole, anche se ha affermato che lui si è comportato da mezzo uomo con la bella modella brasiliana, che recentemente è stata gelata da Serena Enardu durante la diretta.

“Io mi comporto così perché lei si comporta da mezza donna” ha replicato Pago al Grande Fratello Vip. “Lei si sta semplicemente levando i sassolini dalle scarpe” ha replicato Luca. “Veramente ha ammesso anche lei stessa di aver sbagliato” ha prontamente risposto il compagno di Serena Enardu.

Il confronto tra i due si è dimostrato essere soltanto un grosso malinteso, malinteso che fortunatamente è riuscito a risolversi per il meglio. Pago ha chiarito con il marito di Fernanda Lessa al GF Vip.

Gli altri concorrenti della casa, per volere di Alfonso Signorini, non hanno assistito al nuovo confronto di Pago al GF Vip, anche se tutti hanno detto la loro in merito alla lite in diretta tra Patrick e Antonella Elia.