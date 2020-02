GF Vip | Serena Enardu e Pago hanno visto in diretta le scottanti dichiarazioni del corteggiatore di Uomini e Donne Alessandro Graziani

Quale modo migliore per festeggiare San Valentino se non con delle scottanti rivelazioni di qualche ex o pseudo tale?

Serena Enardu e Pago al GF Vip hanno avuto modo di poter ascoltare cosa ha rivelato Alessandro Graziani, il tentatore che fece perdere la testa all’ex tronista di Uomini e Donne, durante l’intervista rilasciata ad Alfonso Signorini nella giornata di ieri.

Alessandro Graziani ha fatto intendere che tra lui e Serena, dopo la fine di Temptation Island Vip, ci sia stato qualcosa e il padrone di casa ha chiesto alla sua concorrente di confermare o meno questa rivelazione.

“Se ti dicessi di sì sareste tutti contenti” ha esordito Serena. “Se ti dicessi di no, nessuno mi crederebbe” ha proseguito. “Quindi preferisco lasciarvi tutti nel mistero” ha spiazzato la Enardu. “In ogni caso, Pago sa tutto” ha concluso la concorrente.

Serena Enardu non ha smentito il flirt con Alessandro Graziani al GF Vip, ma nemmeno confermato.

Maria De Filippi difende Serena Enardu al GF Vip: “Fa tutto alla luce del sole”

Dopo che Alfonso Signorini ha mostrato le scottanti rivelazioni di Alessandro Graziani, Serena Enardu ci ha tenuto a ringraziare Maria De Filippi che, conoscendola bene, ha capito che i like lasciati al ragazzo non fossero nulla di malizioso, altrimenti non avrebbe fatto tutto alla luce del sole.

“Lei mi conosce bene, sa come sono fatta” ha esordito la fidanzata di Pago al Grande Fratello Vip, che poco prima ha avuto un’accesa discussione con Licia Nunez. “E’ una donna intelligente e ha spiegato bene come sono” ha concluso.

Serena Enardu ha ringraziato Maria De Filippi al Grande Fratello Vip, per le splendide parole dette su di lei al Trono Classico di Uomini e Donne.

L’amore tra Serena e Pago al GF Vip ha superato anche questa difficile prova.