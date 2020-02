Teresanna Pugliese, Asia Valente e Sara Soldati al GF Vip 4, chi sono le nuove concorrenti del Grande Fratello Vip? Tutto sulle tre vip.

Teresanna Pugliese, Asia Valente e Sara Soldati sono le tre nuove vip che entrano nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Delle tre, però, solo una diventerà ufficialmente una concorrente, ma chi sono le tre nuove vip pronte a creare scompiglio nella casa più spiata d’Italia? Andiamo a scoprire tutto.

Teresanna Pugliese, Asia Valente e Sara Soldati, chi sono le tre nuove vip del Grande Fratello Vip 2020

Soprannome: Bella ‘mbriana

Data di nascita: 25 luglio 1987

Età: 32 anni

Segno zodiacale: Leone

Professione: Showgirl

Luogo di nascita: Napoli

Altezza: 173 cm

Peso: 53 kg

Account social: Instagram Facebook Twitter

Dopo essere stata prima corteggiatrice e poi tronista di Uomini e Donne scegliendo Antonio Passarelli, Teresanna Pugliese è tornata a Uomini e Donne per riconquistare Francesco Monte che aveva rifiutato durante la sua avventura sul trono. Dopo la scelta, Teresanna e Francesco hanno vissuto una bella storia d’amore poi finita. La Pugliese ha poi trovato il vero amore in Giovanni Gentile, diventato poi suo marito e che le ha regalato il figlio Francesco.

Asia Valente, nata nel 1997 a Benevento, in Campania. conclusi gli studi si è trasferita a Milano dove ha cominciato a coltivare il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo ed oggi è una delle influecer più seguite con più di 874mila followers. Nel 2018 ha partecipato al reality Saranno Isolani che permetteva ad una persona che non faceva parte del mondo dello spettacolo di partecipare all’Isola dei Famosi, non riuscendo, però, a diventare una concorrente ufficiale.

“Partecipare all’Isola sarebbe come un modo per staccarsi da questa vita sfacciatamente mondana e ritrovarsi senza nulla e basarmi solo sulle mie forze. Mi basta chiedere e io ottengo, però questa volta sarà diverso, dovrò stare senza nulla. [..] Il mio ruolo, nel gruppo, sarà quello di essere la più energica, la più esuberante e perché no, se capita, anche la più sensuale”.

Di Sara Soldati si da davvero poco. Su Instagram ha un profilo chiuso e conta circa 122mila followers. Il suo nome è salito alla ribalta quando è stata paparazzata insieme al portiere belga Thibaut Courtois. Sara ha partecipato al programma di Piero Chiambretti CR4 – La Repubblica delle Donne. Secondo quanto fa sapere Fanpage, Sara avrebbe 20 anni e sarebbe di Bologna.

Tra Teresanna Pugliese, Asia Valente e Sara Soldati, dunque, chi diventerà ufficialmente una concorrente del Grande Fratello Vip?