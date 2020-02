Serena Enardu ha lasciato di stucco Fernanda Lessa al Grande Fratello Vip. La reazione di Pago ha stupito il pubblico da casa

Alfonso Signorini ha aperto questa nuova puntata del Grande Fratello Vip mostrando alla coppia formata da Serena Enardu e Pago cosa pensano di loro gli altri abitanti della casa più spiata d’Italia.

Fernanda Lessa ha rivelato di non apprezzare tantissimo i due piccioncini, in quanto non appena Serena è entrata nella casa, il cantante sardo ha smesso di dare attenzioni agli altri concorrenti, concentrandosi soltanto sulla sua compagna.

“Perché, volevi starci forse tu al posto mio?” ha commentato l’ex tronista di Uomini e Donne. Pago ha guardato in cagnesco la sua compagna, pregandola di non andare oltre con i commenti, ma quel che fatto è fatto.

Serena Enardu ha punzecchiato Fernanda Lessa al Grande Fratello Vip, che ha preferito ignorare la provocazione e non rispondere alla battuta.

Alfonso Signorini mette in imbarazzo Serena Enardu e Pago al GF Vip

Alfonso Signorini, prima di mostrare ai due piccioncini le battute dei loro compagni di viaggio, li ha messo in imbarazzo. In che modo?

Il padrone di casa del GF Vip 2020 ha presentato la coppia dicendo che non li metterà, ironicamente, in imbarazzo parlando dei loro momenti nascosti nella capanna. Peccato che abbia poi toccato l’argomento mettendo Serena Enardu e Pago in imbarazzo al GF Vip.

Gli altri coinquilini della casa hanno completamente bocciato l’idea, affermando che per dormire insieme non c’era bisogno che mettessero su tutto questo teatrino.

Serena non ha apprezzato i commenti dei suoi colleghi, affermando che nella casa non spiccano di certo di intelligenza.

Una puntata col botto quella di questa sera, visto che poco è seguito un acceso confronto tra Rita Rusic Adriana Volpe, che ha coinvolto anche Antonella Elia e, di nuovo, Fernanda Lessa.

