GF VIP | Rita Rusic affonda Adriana Volpe e Valeria Marini

Rita Rusic e Adriana Volpe tornano allo scontro frontale, nonostante siano ormai separate. La Rusic ha attaccato violentemente la volpe dagli studi di Live e non ha avuto parole tenere nemmeno per la Marini.

Rita Rusic non ha mai dimostrato molta stima nei confronti di Adriana Volpe, entrata nella casa del Grande Fratello VIP dopo un periodo di assenza dalla TV.

Secondo la Rusic, alla base dei contrasti tra lei e la Volpe ci sarebbe una grande invidia da parte di quest’ultima, che non tollererebbe il successo di Rita.

Oltre ad aver girato il dito nella piaga della difficile rapporto professionale tra Adriana Volpe e la Rai, Rita Rusic ha rivelato anche alcuni retroscena in merito alla relazione tra Valeria Marini e Vittorio Cecchi Gori: secondo la Rusic si trattò di una relazione dannosa per la serenità di lui.

Rita Rusic contro Adriana Volpe: “Invidiosa”

Al Grande Fratello VIP vengono invitati, naturalmente, personaggi noti della televisione e dello spettacolo italiano in generale. Capita però che in molti casi questi personaggi cerchino il rilancio professionale attraverso i reality, nella speranza di tornare a lavorare grazie al rinnovato affetto del pubblico.

Secondo Rita Rusic Adriana Volpe rientra proprio nella categoria dei disoccupati d’oro, cioè di quei personaggi che per un motivo o per un altro si sono ritrovati, a una certa età e con una certa gavetta alle spalle, a dover cominciare da capo.

Per Adriana Volpe, come sanno tutti, il problema è stato il difficile rapporto con Giancarlo Magalli. Lo storico conduttore RAI ha condiviso con la Volpe per almeno sette anni gli studi di I Fatti Vostri ma non ha mai nascosto una certa insofferenza nei confronti della collega.

Addirittura la Volpe aveva raccontato, in un’intervista a Verissimo, che fin dal terzo anno insieme a Magalli aveva l’impressione che il conduttore volesse liberarsi di lei.

I continui scontri con Magalli e le pesanti affermazioni di quest’ultimo sulle sue capacità professionali, costrinsero Adriana Volpe a lasciare i Fatti Vostri. Le cose per la conduttrice peggiorarono ulteriormente nel momento in cui venne cancellato Mezzogiorno in Famiglia, un altro progetto a cui la Volpe aveva preso parte.

Dopo di ciò Adriana Volpe partecipò a Pechino Express ma anche durante l’adventure show le sue beghe con l’ex collega tornarono più volte a essere oggetto di discussione.

Dopo Pechino Express la Volpe non ha più trovato spazio televisivo. E proprio per questo, secondo la Rusic, è così attaccata al Grande Fratello, che per lei rappresenta, al momento, l’unica opportunità lavorativa.

All’interno della Casa del Grande Fratello gli scontri tra la Rita Rusic e Adriana Volpe si sono fatti immediatamente molto accesi. Nel salotto televisivo della D’Urso, la Rusic ha però specificato di essere entrata nella casa senza preconcetti, mentre la Volpe l’avrebbe immediatamente presa di mira.

“Si è messa contro di me senza ragione, lei ha visto in me una rivale. Avevo fatto la copertina di Chi […], ero stata a Verissimo […] Lei invece si sente più importante e questo le avrà dato fastidio, quindi si è scagliata contro di me”.

Gli attacchi contro Valeria Marini

Sempre nell’ambito della sua ospitata a Live Non è La Durso, Rita Rusic ha toccato (in maniera per niente gentile) un altro argomento sul quale ha molto da dire: il rapporto tra Vittorio Cecchi Gori e Valeria Marini.

Rita Rusic, ex moglie di Cecchi Gori e madre dei suoi due figli, ha affermato di nuovo di essere la donna più importante nella vita personale del produttore, nonostante quello che Valeria Marini ha affermato provocatoriamente nella casa.

Il lungo e profondo rapporto con il produttore è stato anche al centro di un momento molto toccante di questo Grande Fratello VIP, durante il quale è stato mandato in onda un intervento dell’ex marito di Rita.

Oltre ad aver costruito una famiglia insieme a Vittorio Cecchi Gori, nei salotti della D’Urso la Rusic ha ricordato pubblicamente di essere stata l’unica a stargli vicino e a gestire i suoi affari quando lui cadde in coma.

Secondo la Rusic, all’epoca dell’unione sentimentale tra Valeria Marini e Vittorio Cecchi Gori, i suoi figli non vissero bene la questione, soprattutto perché l’ex marito si fidanzò con la soubrette appena un anno dopo la fine del loro matrimonio.

