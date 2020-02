Martina Nasoni ha svelato ai suoi fan su Instagram cosa accadeva dopo la diretta con il Grande Fratello di Barbara d’Urso

Martina Nasoni è l’ultima vincitrice del Grande Fratello di Barbara d’Urso. La ragazza dal cuore di latta, nelle scorse ore, ha deciso di commentare l’edizione dedicata ai Vip del reality show di canale 5, svelando un inedito retroscena su cosa avveniva dopo la diretta quando c’era lei nella casa.

Martina ha confidato ai suoi fedeli sostenitori che dopo la fine di ogni puntata con Barbara d’Urso nessuno dei concorrenti riusciva a chiudere occhio, perché ancora carichi di adrenalina per quanto avvenuto in diretta.

Per questo motivo, spesso e volentieri, passavano la notte in bianco, andando a dormire non appena il sole sorgeva. Un inedito retroscena di Martina Nasoni al Grande Fratello, che ha sorpreso i fan, convinti che dopo la puntata i concorrenti fossero così stanchi da voler staccare la spina.

Grande Fratello | Martina Nasoni commenta l’edizione Vip: “E’ strano”

Martina Nasoni, che recentemente ci ha rivelato alcune sue sensazioni sulla sua partecipazione al GF di Barbara d’Urso, ha anche rivelato che le fa abbastanza strano guardare sul piccolo schermo le avventure dei nuovi concorrenti.

Anche perché lei e gli altri suoi compagni di viaggio sono forse le uniche persone in grado di poter capire tutte le strane sensazioni che stanno provando in questo nuovo ed inaspettato viaggio.

Martina però non ha potuto nascondere che è una grande fan della coppia formata da Serena Enardu e Pago al GF Vip, lei ieri è diventata una concorrente di Signorini, e che ha sempre fatto il tifo per la loro storia d’amore che pare essere risbocciata a tutti gli effetti.

Chissà che anche Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello, non realizzi il suo sogno d’amore proprio come i beniamini che ammira in tv.

