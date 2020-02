Grande Fratello Vip | Eleonora Giorgi è rimasta spiazzata dal bacio dato da suo figlio Paolo Ciavarro e la modella Clizia Incorvaia

Eleonora Giorgi non ha mai fatto mistero che non le dispiacerebbe vedere suo figlio Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia del GF Vip insieme. Il suo desiderio, dopo che l’attrice lo ha espresso perfino ai diretti interessati nella casa, è stato subito esaudito. Tant’è che i due negli scorsi giorni si lasciati andare prima a teneri baci e poi più appassionati in piscina.

Tra le pagine del settimanale Chi, rivista diretta da Alfonso Signorini, Eleonora Giorgi ha commentato il bacio di Paolo e Clizia al Grande Fratello Vip.

“Onestamente non mi sarei mai aspettata di vedere una scena del genere” ha confidato la Giorgi. “Solitamente Paolo è così pudico. Mi sono sentita una stalker a guardare quella scena da casa” ha concluso l’attrice, specificando che in quei baci lei ci ha visto soltanto della tenerezza e non di certo un elevato tasso di passionalità.

Eleonora Giorgi svela cosa pensa di Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip

Eleonora Giorgi ha anche rivelato, dopo aver commentato gli appassionati baci in piscina tra i due, cosa pensa della concorrente scelta da Alfonso Signorini.

L’attrice ha ammesso di averla conosciuta a Live Non è la d’Urso e di essersi complimentata con lei per il suo candore. Eleonora apprezza molto Clizia Incorvaia del Grande Fratello Vip ma nutre alcuni dubbi riguardo ad un’eventuale relazione tra lei e suo figlio Paolo Ciavarro, nonostante nella casa avesse approvato questo rapporto.

“Tra loro c’è sicuramente una grande alchimia, ma non so quanto potrebbe funzionare una loro relazione al di fuori della casa” ha dichiarato Eleonora Giorgi. “Clizia ha un matrimonio alle spalle, una bambina da crescere. Ha già fatto delle esperienze che mio figlio Paolo non ha ancora fatto” ha proseguito l’attrice.

“Ma è pur che è ancora presto per trarre delle conclusioni su di loro” ha concluso la madre di Paolo Ciavarro del GF Vip.

Nonostante Eleonora Giorgi non sia molto convinta di questa coppia, Paolo e Clizia del Grande Fratello Vip al pubblico da casa piacciono e non poco. Anche se c’è chi spera in un ritorno di fiamma della modella con Francesco Sarcina.