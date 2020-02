Gf Vip 4, bacio passionale tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: l’ex moglie di Francesco Sarcina, poi, si pente pensando alla persona che ha fuori dalla casa.

Bacio passionale tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Mentre erano in giardino, i due si sono lasciati travolgere dalla passione. Un bacio che le telecamere hanno prontamente ripreso fino a quando una coperta non ha nascosto il momento di passione tra Paolo e Clizia.

GF Vip 4, bacio passionale tra Clizia e Paolo Ciavarro. La Incorvaia poi si pente: “io ho una frequentazione fuori”

Clizia e Paolo continuano a stuzzicarsi. “Io non capisco mai quando scherzi o quando dici il vero”, dice la Incorvaia. “Che odio quando fai così, non mi capisci proprio, questa sera sono stato molto eloquente a modo mio” risponde Paolo. “Sono giunto ad una conclusione e spero di non sbagliarmi”, aggiunge Ciavarro baciando Clizia che si lascia totalmente andare tra le sue braccia.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google news, per restare sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Dopo aver baciato Paolo, Clizia ha deciso di aprirsi con Andrea Denver a cui ha raccontato i suoi dubbi e le sue paure. “Non vorrei essere messa in mezzo anche per questa storia, io ho una frequentazione fuori… mi sta venendo un po’ d’ansia”, spiega la Incorvaia a Denver.

“Vabbè vi eravate ‘lasciati’ molto alla buona, poi i termini li sai tu”, cerca di rincuorarla il modello. “Si ci eravamo detti che era una prova, ma io non l’ho superata, ho preso un’altra direzione e qualche senso di colpa ce l’ho, non sono così superficiale”, replica ancora Clizia.

Cosa accadrà, ora, tra Clizia e Paolo? La Incorvaia allontanerà Ciavarro o si lascerà totalmente andare tra le sue braccia dimenticando la vita fuori dalla casa?