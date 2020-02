Anna Falchi | L’ex conduttrice in lingerie per la vittoria della Lazio – FOTO

Anna Falchi | L’ex conduttrice in lingerie per la vittoria della Lazio...

La Lazio continua a vincere e Anna Falchi incanta i suoi fan. L’ex conduttrice si mostra in lingerie per festeggiare l’ultima vittoria biancoceleste ai danni del Parma.

Anna Falchi e la Lazio, un amore indissolubile. La showgirl finlandese, cresciuta a Pesaro, è da sempre di fede biancoceleste. Non ha mai nascosto il proprio attaccamento alla squadra di Simone Inzaghi. Infatti, la Falchi viene ricordata soprattutto per uno spogliarello – diciamo così – fatto nel 2000 in occasione della vittoria del secondo scudetto nella storia degli aquilotti.

Quest’anno la favola potrebbe compiersi ancora per la squadra capitolina. Inzaghi ci crede, così come il suo gruppo, anche se la parola scudetto – dalle parti di Formello – viene ancora pronunciata sottovoce o addirittura bandita dal vocabolario per scaramanzia: una Lazio così non si vedeva dai tempi di Eriksson, Supercoppa Italiana vinta, secondi in classifica. Un punto dietro Inter e Juventus che, a pari punti, si contendono il vertice della Serie A.

Anna Falchi bollente su Instagram: la foto incanta i followers

La Falchi, al pari degli altri tifosi, festeggia. Lo fa in modo particolare: l’ex indossatrice, subito dopo la Supercoppa vinta dai biancocelesti contro la Juventus, aveva promesso di scattarsi una foto provocante per ammaliare i fan. L’iniziativa social ha portato bene, non solo per gli occhi degli appassionati, ma anche per il percorso laziale. La squadra di Immobile e compagni non ha mai smesso di collezionare risultati utili: vittoria dopo vittoria, immancabile lo scatto della Falchi su Instagram.

Prima con la maglietta ufficiale, poi senza (a coprire le grazie della signora la scarpetta da stadio rigorosamente biancoceleste), dopo con il pantaloncino e poco altro. Ogni volta una didascalia diversa. Il rito propiziatorio si è tenuto anche questa settimana: la Lazio si è imposta a Parma con un gol di Caicedo e Anna Falchi non ha esitato.

“Silenzio. Parla la Lazio”, si legge. Didascalia che accompagna la foto dell’ex conduttrice – talvolta ospite a “Quelli che il Calcio” in qualità di inviata – coperta soltanto dalla lingerie di pizzo nero. Le forme della conturbante showgirl infiammano il social: è riuscita a coinvolgere anche i cosiddetti ‘tifosi occasionali’ che ora seguono il calcio solo per vederla in Rete nei post partita. Ovviamente questa ‘tradizione mediatica’ – chiamiamola così – si rinnova soltanto in caso di vittoria. Domenica prossima c’è Lazio-Inter, sfida che può valere una stagione: la Falchi, dal canto suo, ha promesso (qualora dovesse arrivare la vittoria del campionato) un altro spogliarello. Dal Duemila son passati parecchi anni, ma lo splendore della donna non è sfiorito.

Parlare di spogliarello è ancora prematuro, il campionato è ancora in corso e i laziali si mantengono cauti. Semmai la Lazio dovesse vincere contro l’Inter, allora, la storia cambierebbe: lo scudetto non sarebbe poi un’utopia e Anna Falchi potrebbe pensare a qualcosa di speciale per stupire ulteriormente i suoi fan. Intanto hanno già un motivo in più per festeggiare altri tre punti, domani è un altro giorno. In tal caso, un’altra giornata. Aspettando il traguardo più ambito, che in casa Lazio – a questo punto – non è soltanto il tricolore.

