Francesco Sarcina a Domenica In | Frecciata a Clizia: “Ci manca solo questa”

Francesco Sarcina durante la sua ospitata a Domenica In post finale di Sanremo ha lanciato una frecciatina alla sua ex Clizia Incorvaia

Francesco Sarcina, come tradizione insegna, dopo essere stato uno dei big in gara al Festival di Sanremo insieme alla sua band Le Vibrazioni, ha preso parte alla consueta puntata di Domenica In dedicata alla manifestazione canora più amata dal pubblico del piccolo schermo.

Durante l’intervista con zia Mara Venier, un componente della band ha fatto notare che la storia d’amore de Le Vibrazioni dura ormai da 28 anni, un rapporto decisamente collaudato.

“Noi ci amiamo da ben 28 anni” ha esordito l’artista. “Scusatemi” ha subito interrotto Sarcina. “Già sono nel mondo del gossip” ha chiarito Francesco. “Ci manca solo questa” ha concluso, specificando che si tratta di un’unione artistica e non sentimentale.

La frecciatina di Francesco Sarcina a Clizia Incorvaia a Domenica In è subito servita, visto che in molti si aspettavano che il brano presentato al Festival di Sanremo fosse proprio ispirato alla modella.

Francesco Sarcina alla Finale di Sanremo | Clizia Incorvaia bacia Paolo Ciavarro al GF Vip

Mentre Francesco Sarcina era con la sua band le Vibrazioni a Sanremo 2020 , la sua ex Clizia Incorvaia continua la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia. La bella modella, proprio mentre Sarcina si esibiva alla finale di Sanremo, ha scelto di concedere un tenero bacio a Paolo Ciavarro.

Il bacio di Clizia e Paolo Ciavarro al GF Vip, come prevedibile, sta rapidamente facendo il giro del web e non iniziano a mancare le prime parodie su quel momento con la canzone che Francesco ha presentato a Sanremo.

Prima della frecciatina di Francesco Sarcina a Clizia Incorvaia, non ci si è di certo annoiati con Mara Venier a Domenica In.

La zia più amata d’Italia ha ospitato Bugo a Domenica In, che ha raccontato della sua infelice esperienza sanremese. Non poteva ovviamente mancare anche un riferimento all’eccentrico artista Morgan che ha scelto di non presentarsi al programma della domenica di Rai 1 per approdare alla trasmissione di Barbara d’Urso di stasera.

La frecciata di Mara Venier a Morgan ha trovato un certo consenso da parte del pubblico, convinto che l’artista ora sia più interessato al riscontro che economico che a quello del pubblico.

Francesco Sarcina a Domenica In ha rivelato di essere più che soddisfatto della sua esperienza a Sanremo, presentando un brano che ha fatto breccia nel cuore del pubblico da casa e che per poco non è riuscito a rientrare sul podio sanremese.