Bugo a Domenica In | “Morgan? Ero turbato, non si può arrivare...

Bugo, ospite di Domenica In, parla per la prima volta in tv di Morgan: “ero turbato, non si può arrivare a certi livelli. Faccio fatica a riviverlo”.

Bugo torna in tv per parlare della lite con Morgan. Ospite di Domenica In,il cantautore racconta ai microfoni di Mara Venier nuovi dettagli su quanto accaduto a Sanremo con Morgan e che ha portato alla squalifica dalla gara.

Bugo a Domenica In: “Morgan? Tradito da un amico. Non si può arrivare a certi livelli”

Emozionato, Bugo arriva sul palco del Teatro Ariston di Sanremo per commentare la squalifica subita insieme a Morgan. “Ero piuttosto turbato, emotivamente, non si può arrivare a un livello tale. Già cambiare il testo… poi con gli insulti. Faccio fatica a riviverla. Come amici si litiga...”, ha spiegato Bugo a Mara Venier e ai giornalisti presenti.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Francesco Facchinetti interviene per difendere Bugo: “Mi dispiace la mancanza di rispetto tale nei confronti di un amico. Poteva esagerare, lo fa sempre, ma ho sentito esclamazioni brutte nei tuoi confronti, non bisogna superare il limite, lui lo ha superato, hai fatto la cosa peggiore”.

Selvaggia Lucarelli, invece, chiede come sia nata in Bugo l’idea di collaborare con Morgan. “Mi dispiace la mancanza di rispetto tale nei confronti di un amico. Poteva esagerare, lo fa sempre, ma ho sentito esclamazioni brutte nei tuoi confronti, non bisogna superare il limite, lui lo ha superato, hai fatto la cosa peggiore”, commenta la Lucarelli.

“La canzone era solo cantata da me. Avevo una canzone pronta, secondo me mancava qualcosa, la sua voce pensavo fosse perfetta. La cosa bella, per me, è stato proprio il Bugo/Morgan. Torno con un singolo dove inizia lui a cantare, per farti capire che l’ho fatto con una persona che in passato possa aver avuto problemi col suo carattere, ho la stima per lui, iniziamo un progetto e mi prendo tutti i rischi. Non farlo solo perché lui è Morgan mi sembra una cosa brutta”, risponde il cantautore.