Morgan e Bugo, lite in diretta e squalifica dal Festival di Sanremo 2020. Castoldi cambia il testo della canzone: Bugo, offeso, lascia l’Ariston.

La quarta serata del Festival di Sanremo 2020 entrerà nella storia della musica italiana per la lite in diretta tra Morgan e Bugo: accade tutto intorno all’1.55: Morgan e Bugo salgono sul palco del Teatro Ariston per cantare “Sincero”, ma Morgan cambia il testo puntando il dito contro Bugo che, furioso, prende i fogli che aveva Morgan e lascia il Teatro Ariston per non tornarci più. Un gesto che causa la squalifica di entrambi dalla gara e che spinge Morgan, subito dopo, a rilasciare alcune dichiarazioni per spiegare l’accaduto.

Morgan e Bugo, lite e squalifica da Sanremo 2020. Castoldi: “lui voleva liberarsi di me e, invece, io mi sono liberato di lui”

Cos’è successo tra Morgan e Bugo da spingere il primo a cambiare il testo della canzone in gara a Sanremo e convincere, poi, il secondo a lasciare senza rilasciare dichiarazioni il Teatro Ariston? Sul palco, durante l’esibizione, il testo letto da Castoldi e che ha scatenato la dura reazione di Bugo era:

“Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Ma tu sai solo poi provare invidia. Certo non dico che è una forma d’arte. Tu ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro e questo sono io”.

Ai microfoni de La Repubblica, poi, Marco Castoldi, vero nome di Morgan, ha dichiarato: “L’apprezzo come cantautore e amico, ed avevo un debito di gratitudine nei suoi confronti perché mi è stato vicino nella storia della casa. Ma non mi sarei mai aspettato che un gesto di bontà da parte mia sarebbe stato ricambiato con una situazione di sciacallaggio”.

Secondo Castoldi, ad un certo punto, Bugo avrebbe cominciato a parlare con lui solo attraverso il manager. Gli screzi, a quanto pare, erano cominciati durante le prove per la serata delle cover.

“Pochi minuti prima di salire in scena, ho cambiato il testo, l’ho finito sulle scale dietro al palco. Il testo è mio, l’ho scritto io e io lo cambio come voglio…” ha detto Morgan. Poi ha aggiunto: “Diciamo che lui voleva liberarsi di me e io invece mi sono liberato di lui e l’ho fatto con le parole”.

Il gesto di Bugo ha causato la squalifica da Sanremo come ha spiegato Amadeus in diretta: “Mi dispiace molto perché ho scelto personalmente Bugo e Morgan, penso che la loro canzone, insieme alle altre 23 in gara, sia una bellissima canzone. Ma mi dicono che Morgan e Bugo non torneranno a esibirsi. Questa è una defezione quindi dico con dispiacere che sono squalificati”.

Sulla squalifica Morgan ha aggiunto: “Ma non fa niente, alla fine a me non interessa di essere qui dentro, mentre a lui si”.