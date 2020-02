Levante, l’ex fidanzata di Diodato, assiste alla sua vittoria al Festival di Sanremo 2020 e gli scrive un messaggio che fa il giro del web.

Levante, ex fidanzata di Diodato, ha scritto un messaggio pubblico su Instagram per complimentarsi con il cantautore, vincitore del Festival di Sanremo 2020 spegnendo così i rumors che vorrebbero i due in cattivi rapporti.

Il messaggio di Levante per la vittoria a Sanremo 2020 dell’ex fidanzato Diodato

Levante e Diodato hanno condiviso il palco del Festival di Sanremo 2020. I due che sono stati fidanzati, durante la kermesse musicale, si sono concentrati sulla gara tralasciando il gossip. Dopo la vittoria a Sanremo 2020 di Diodato, però, la cantautrice siciliana ha deciso di pubblicare una storia su Instagram con cui si è complimentata con l’ex fidanzato.

“Bravo Antonio”, ha scritto Claudia Lagona, vero nome di Levante che ha poi festeggiato la vittoria dell’ex fidanzato dietro le quinte. Coez, sempre nel backstage, le ha chiesto: “Fai rumore è dedicata a te eh?” senza, però, ricevere una risposta. Tra la cantautrice e Diodato, però, i rapporti sono buoni come ha fatto sapere lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi:

“Al contrario di quello che taluni si stanno divertendo a raccontare, io e Antonio siamo in ottimi rapporti. Non solo ci siamo scritti, ma ci siamo anche visti a settembre e di recente. La sua presenza, in un certo qual modo, mi fa stare più tranquilla e le guerre non hanno mai fatto per noi”.

A Levante, in realtà, Diodato ha dedicato la canzone Cretino che sei: “Ho frequentato a lungo il club dei cuori solitari. Sono stati la mia famiglia per diversi mesi e mi ero davvero convinto di poter vivere senza amore, senza esserne costantemente dipendente almeno. Ma poi è arrivato il suo sguardo e… Sì, lo so, sono un cretino e sono pure felice di esserlo. Se qualcuno di voi lo è stato o lo è in questo momento, non può non condividere“.

Levante, invece, gli ha dedicato la canzone Antonio: “È stata scritta prima della fine della storia. È stato un amore bello, senza gossip, che non si trova su internet. In un disco dedicato alla memoria, tra nomi e luoghi, non poteva mancare nessuno”.