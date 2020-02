Francesco Gabbani ha una nuova fidanzata: è finita la storia con la fidanzata storica Dalila. Ecco chi è il nuovo amore del cantante.

Francesco Gabbani ha un nuovo amore. E’ finita, infatti, la lunga relazione tra il cantante e la tatuatrice Dalila, al suo fianco sia durante Sanremo 2016 a cui partecipò nella sezione Nuove Proposte vincendo con il brano Amen che durante Sanremo 2017 che vince nella categoria campioni con il brano Occidentali’s Karma. A sostenerlo durante Sanremo 2020, invece, è stata la sua nuova fidanzata Giulia.

Francesco Gabbani, la nuova fidanzata è Giulia: addio alla tatuatrice Dalila

A svelare le novità della sua vita privata è stato lo stesso Francesco Gabbani che ha rilasciato alcune canzoni ai microfoni di Today. “L’amore va bene – ha svelato il cantante di Viceversa – Sono fresco di un nuovo incontro sentimentale nella mia vita, sono contento di avere affianco Giulia. Questa canzone è anche per lei, perché è per le persone che si amano, anche se vorrei si cogliesse il concetto più universale di amore”.“

La canzone Viceversa parla proprio del rapporto di coppia: “Suggerisce il modo di interpretare e concepire un rapporto sentimentale e amoroso, che non deve essere inteso solo come rapporto di coppia. Può essere anche un sentimento d’amore nei confronti di un amico, tra genitore e figlio, per un cane”.

La lunga e importante storia con Dalila, dunque, è finita. Di lei, diverso tempo fa, il cantante parlava nel modo seguente: “Sarebbe difficile per me immaginare la mia vita senza di lei, che ha sopportato le mie insicurezze, mi ha spronato e mi ha fatto uscire dal circolo di negatività in cui ero entrato anni fa, prima di vincere Sanremo Giovani”