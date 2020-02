Mara Venier a Domenica In | Frecciatina a Morgan e Barbara D’Urso

Mara Venier, a Domenica In, ospita Bugo dopo la squalifica da Sanremo e lancia una frecciatina in diretta a Morgan e Barbara D’Urso.

Mara Venier lancia una frecciatina a Morgan e Barbara D’Urso durante la puntata di Domenica In dedicata al Festival di Sanremo 2020. Ad aprire la puntata è stato Bugo che ha accettato di partecipare alla trasmissione per raccontare la sua verità su Morgan.

Mara Venier a Domenica In, frecciatina a Morgan e Barbara D’Urso: “Bugo è venuto a titolo d’amicizia, Morgan, dalla D’Urso, qualcosina avrà avuto”

Schietta e sincera, Mara Venier si schiera dalla parte di Bugo che ha scelto Domenica In per parlare per la prima volta della lite con Morgan. Luca Dondoni, commentando la diatriba tra Morgan e Bugo, ha detto: “Morgan è dalla D’Urso, lui è qua, si portano a casa un’esposizione mediatica fortissima”.

Giordano, invece, ha detto: “il pubblico si è reso conto di chi sia Bugo: è un ragazzo educato che viene da decenni di musica nei piccoli club. Per Morgan può esserci stata una strategia, per lui sicuramente no”.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

La Venier si è detta d’accordo con Giodano credendo nell’assoluta buona fede di Bugo e dicendosi certa che non ci sia stata alcuna strategia. “Io ringrazio Bugo che è venuto qua a titolo d’amicizia mentre Morgan è andato dalla D’Urso e lì, forse, qualcosina gli hanno dato”, ha commentato la conduttrice di Domenica In.

Leggi anche—>Morgan risponde a Bugo | “Il suo manager mi ha messo le mani addosso”

Poi, rivolgendosi ancora a Bugo, gli ha detto: “io ti do un bacio e ti posso dire che sono con te, che sono dalla tua parte completamente”.