Cibi innovativi, di cosa stiamo parlando? Si tratta dei Novel Food! L’informazione è abbastanza scarna al riguardo. Si tratta anche di insetti ma non solo, troviamo in questa categoria anche molte varietà di funghi, lo sciroppo di agave che spesso viene utilizzato come sostituto dello zucchero, l’alga spirulina, le noci di macadamia e molto altro

L’espressione lascia senz’altro intendere che si tratta di tutti quegli alimenti che sono stati introdotti recentemente nella gamma alimentare. Il nome include di natura sia animale che vegetale. Poco tempo fa di queste tipologie di cibo non c’era nemmeno l’ombra. Sulle nostre tavole hanno sempre figurato gli alimenti tradizionali e facenti parte della dieta mediterranea in Italia. Scopriamo quali sono questi cibi innovativi chiamati Novel Food.

Le normative

Tra questi i Novel food di ultimissima diffusione troviamo anche dei piccoli ingredienti che quindi possono essere abbinati a determinate pietanze sotto forma di accompagnamenti e condimenti. A emanare per la prima volta l’emissione sul mercato di questo genere di alimenti è stata l’Europa con il regolamento (CE) n.258/97 dapprima e, in seguito, promulga quello definitivo il regolamento (UE) 2015/2283 che è in vigore da gennaio 2018.

È proprio la FAO a promuovere il consumo degli insetti come apporto al rispetto dell’ambiente. Tra i Novel food più in voga abbiamo sicuramente le alghe, soprattutto l’alga spirulina. In realtà viene considerato Novel food qualsiasi alimento o ingrediente che non è stato mai mangiato prima dell’approvazione del primo regolamento europeo in materia (EC No. 258/97). Tutto il cibo che non è mai stato consumato prima in Europa in quantità elevate e inoltre che ha subito tecniche di lavorazione che hanno alterato le loro proprietà nutrizionali

Alimenti con una struttura molecolare nuova o modificata

Prodotti composti da microrganismi, funghi o alghe

o Prodotti alimentari che hanno subito un processo di produzione mai utilizzato prima

Il cibo non autoctono

Un novel food è di fatto un alimento che non viene consumato in modo considerevole prima del maggio 1997. L’Efsa, l’attività europea per la sicurezza alimentare afferma che questi cibi sono presenti già da molto tempo sulle nostre tavole e ritiene che mangiarli voglia dire recare enorme beneficio all’ambiente circostante

l’uso di insetti come fonte di alimenti e mangimi ha, potenzialmente, importanti benefici per l’ambiente, l’economia e la sicurezza della disponibilità alimentare. Si segnalano come specie di insetti con maggior potenziale d’uso come alimento o mangime nell’Unione europea mosche, larve della farina, grilli e bachi da seta

Si potrebbero aggiungere in questa categoria anche pomodori, mais, banane, tutti alimenti che non provengono dall’Europa. La banana appartiene ai paesi tropicali, il pomodoro e il mais dall’America.

C’è qualcosa di più oltre agli insetti: il catalogo Novel

Oltre agli insetti abbiamo alghe, funghi e fermentati e un mondo tutto da esplorare! C’è un mondo di culture e tradizioni, ma soprattutto di gusto, che noi ancora non conosciamo sostiene il giovane chef sardo Roberto Flore. Nel catalogo Novel della Commissione Europea li elenca in ordine alfabetico, precisa il nome, l’anno in cui hanno iniziato ad essere utilizzati, e ci specifica se devono ancora essere regolamentati. Troviamo tutti quei prodotti che sono costituiti da microrganismi, funghi e alghe, tutto ciò che non è solito trovarsi sulle nostre tavole. Ad oggi, a norma, possiamo leggere l’agave, le noci di macadamia, il riso rosso fermentato, molte tipologie di funghi, lo zucchero di palma. La lista continua con bruchi, libellule, possiamo trovare sul web farina di grillo o addirittura tapas di cavallette.

Per i più coraggiosi siamo davanti ad un’ardua sfida alimentare! Ma molti di questi cibi, come ad esempio l’alga spirulina, fanno davvero bene alla nostra salute, è ora di provare!