Sanremo 2020, cos’è successo davvero tra Bugo e Morgan? “Morsi e sputi”: il clamoroso racconto di un testimone della scena.

Cos’è successo davvero tra Bugo e Morgan prima della squalifica dal Festival di Sanremo 2020? I due cantautori hanno semplicemente avuto delle divergenze in merito alle esibizioni sul palco del Teatro Ariston o è accaduto qualcosa di più grave? A svelare nuovi retroscena è La Repubblica che cita dei testimoni che parlano di “morsi, sputi e parole grosse, molto grosse“.

Sanremo 2020: “morsi e sputi tra Bugo e Morgan dietro le quinte, una scena surreale”

Chi ha assistito alla discussione tra Morgan e Bugo, squalificati da Sanremo 2020, parla di “morsi e sputi e di una scena surreale”. A riportare il racconto dei testimoni è La Repubblica. “Hanno litigato come cane e gatto per tutto il tempo delle prove – raccontano due testimoni diretti – Morgan voleva fare tutto, scrivere le partiture, dirigere l’orchestra, suonare il piano e cantare. Tutto. Bugo era perplesso. Ma alla fine non c’è stato verso e Morgan si è imposto”.

Dopo giorni di attrici e incomprensioni, Bugo e Morgan giungono alla quarta serata, quella delle cover, durante la quale il rapporto tra i sue si sarebbe rotto totalmente.

“E’ successo tutto in fretta. Pochi secondi prima di entrare in scena. Morgan ha spiegato a Bugo che aveva intenzione di cambiare il testo. Bugo non aveva idea di che cosa avrebbe cantato quell’altro ma era evidentemente contrario. Gli ha detto di no, che non avrebbe dovuto nemmeno provarci. Morgan si è avvicinato minaccioso, ha perso la testa. E i due hanno cominciato a spintonarsi”.

Secondo alcuni testimoni, tra i due ci sarebbe stata una scena surreale e sarebbero arrivati addirittura alle mani: “Era un corpo a corpo violento, si insultavano. Si sentivano le parolacce: pezzo di merda, stronzo. Noi eravamo preoccupati che i microfoni fossero accesi e si sentissero in diretta. Bugo ha sputato a Morgan, l’ho visto con i miei occhi, ma se ho capito bene era la reazione a un morso”.