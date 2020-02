Selvaggia Lucarelli attacca Nigiotti: “non era meglio tornare tra due anni con la canzone giusta?”. Enrico sbotta: “fate l’amore e siate meno acide”.

Selvaggia Lucarelli attacca Enrico Nigiotti a Domenica In e scatena la reazione del pubblico e del cantante che, in diretta, invita tutti a “fare più l’amore per essere meno acidi”.

Enrico Nigiotti che al Festival di Sanremo 2020 ha portato il brano “Baciami adesso” è arrivato a Domenica In accolto dall’affetto di Mara Venier che ha svelato di avere un rapporto speciale per l’ex allievo di Amici che ha ritrovato il successo partecipando a X Factor con la squadra di Mara Maionchi.

Nigiotti ha ricevuto i complimenti dei giornlisti presenti anche se la Maionchi gli ha consigliato di avere una scrittura più incisiva. Chi, invece, non ha gradito il pezzo di Nigiotti è stata Selvaggia Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli, dopo aver svelato che Elettra Lamborghini ha disertato Domenica In per la sua presenza, ha svelato di non aver gradito la canzone di Nigiotti al punto da aver fatto una domanda diretta al cantante: “non era meglio aspettare di avere la canzone giusta e tornare due o tre anni dopo?”.

Le parole di Nigiotti scatenano le proteste del pubblico, in particolare di una signora che si alza e punta il dito contro la Lucarelli. “Io amo tutti questi ragazzi, lei li butta sempre giù. La Lucarelli sta bene con Tina Cipollari e basta! Sono cinquant’anni che sono sposata, faccio la mamma e la nonna, non criticare sempre i giovani”.

“Ma lei che mestiere fa? Io faccio la giornalista, lei faccia il suo mestiere”, ha risposto la Lucarelli. Enrico Nigiotti ha chiuso la questione dando un consiglio a tutti: “Fate più l’amore e siate meno acide”.