Scopri il testo e il significato del brano portato da Enrico Nigiotti al Festival di Sanremo 2020. Il titolo è Baciami adesso.

E’ un amore in crisi quello raccontato da Enrico Nigiotti in Baciami adesso.

Quando la relazione entra in difficoltà spesso viene spontaneo trasformarsi in due acerrimi nemici ma, forse, esistono anche altre strade.

Baciarsi prima di ogni cosa, per esempio, proprio come chiede il cantante in questo brano. La rabbia e l’irrisolto trovano in questo modo la loro soluzione, grazie a un contatto di labbra che coincide poi a un contatto tra anime.

Non perdiamo tempo allora: potrebbe bastare anche un solo giorno senza baci per perdersi per sempre. Almeno secondo la straordinaria voce di Enrico Nigiotti.

Sanremo 2020: Enrico Nigiotti Baciomi Adesso

Enrico Nigiotti

BACIAMI ADESSO

di E. Nigiotti

Ed. BMG Rights Management (Italy)/

Sony/ATV Music Publishing (Italy)/Impatto

Milano – Bologna

Sembra sempre inverno

Oggi è un mese che non so… non riconosco

Ci ringhiamo da lontano come i cani,

E ci pensiamo ancora più vicini

È così

È così… è così… è così

Che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui

È così

È così

Tu sei quello che proteggo dentro me

Ancora adesso che ti leggo senza scrivere

Sei in ogni volta che non penso e penso a te

Sei l’unica stanza che mi salva dal disordine

Baciami, baciami… baciami adesso

Sembra sempre inverno

Questo cielo che fa buio troppo presto

Questo senso di buttarci troppo sale

Questa voglia… voglia di sapore

È così… è così

Tu sei quello che proteggo dentro me

Ancora adesso che ti leggo senza scrivere

Sei in ogni volta che non penso e penso a te

Sei l’unica stanza che mi salva dal disordine

Baciami, baciami… baciami adesso

Fermarmi qui, in mezzo a tutta questa gente

E senza dire niente baciami adesso

Baciami, baciami… baciami adesso

…Che poi fa buio presto…

Fonte: Tv Sorrisi e Canzoni