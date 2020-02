Domenica In | Signora contro Selvaggia Lucarelli: “Sei come Tina Cipollari”

Selvaggia Lucarelli è famosa al pubblico del piccolo schermo, e della rete, per i suoi commenti sui personaggi del piccolo schermo. Commenti, spesso e volentieri, tutt’altro che dolci e comprensivi.

Quest’atteggiamento, nonostante sia apprezzato da molti suoi sostenitori che la elogiano per la sua schiettezza, non è stato particolarmente apprezzato da una signora del pubblico di Domenica In di Mara Venier, che in diretta dal teatro dell’Ariston ha accusato Selvaggia di essere come Tina Cipollari contro Gemma Galgani a Uomini e Donne.

Il commento della signora del pubblico contro Selvaggia Lucarelli a Domenica In ha divertito e non poco Mara Venier, che ha rivelato di amare alla follia sia Tina Cipollari sia la sua acerrima rivale Gemma Galgani.

Domenica In: i commenti al vetriolo di Selvaggia Lucarelli contro i big di Sanremo

I commenti di Selvaggia Lucarelli a Domenica In non sono piaciuti alla signora del pubblico di Mara Venier, che ha giudicato eccessivi da parte di una donna adulta verso ragazzi giovani che provano a farsi strada nel difficile mondo della musica.

D’Altra parte Selvaggia si è difesa affermando che lei si limita semplicemente a fare il suo mestiere, che è quello di giudicare le performance mostrate sul piccolo schermo. Ma alla signora del pubblico di Mara Venier la giustificazione non è bastata. Anche perché poco prima, la giornalista aveva confidato in diretta di aver paragonato Elettra Lamborghini, nel campo musicale, al Coronavirus. Un commento forte che ha spinto la giovane cantante a non volersi più presentare a Domenica In.

Molto probabilmente, visti i caratteri forti di entrambe le donne, è stata la scelta migliore, considerato che lo scontro tra loro sarebbe potuto andare oltre le aspettative del pubblico da casa.

Dopo di tutto, forse, seguire il consiglio dato da Enricio Nigiotti a Domenica In sembra essere la soluzione migliore: meglio fare l’amore, che essere acidi.

Se vi siete persi il video dello scontro tra la Signora del pubblico contro Selvaggia Lucarelli, vi consigliamo di cliccare subito il video in alto.