Si conclude la settantesima edizione del Festival di Sanremo e le polemiche però non cessano affatto. Dal polverone scatenatosi tra Fiorello e Tiziano Ferro si scatena un altro duello a dir poco frizzante tra lo stesso Fiorello e la giornalista Selvaggia Lucarelli. Selvaggia Lucarelli attacca Fiorello “Gran parac***”

Gli attriti post clima sanremese continuano e coinvolgono non solo i protagonisti del programma. La giornalista Selvaggia Lucarelli lancia dapprima frecciatine a Fiorello per poi pubblicare un’intervista che viene in seguito contestata dallo showman. Scopriamo cosa è successo.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

L’intervista della Lucarelli a Fiorello

Pare che Fiorello, durante una telefonata alla giornalista Lucarelli, abbia attaccato insistentemente il cantante Tiziano Ferro in seguito alla vicenda dell’hashtag #FiorelloStatteZitto diramato sui social da quest’ultimo. Fiorello ribatte sul fatto che si sarebbe trattato di una semplice telefonata ma, Selvaggia, essendo appunto una giornalista ripropone la “chiacchierata” in un’intervista. L’attenzione ora si è spostata sui due. La Lucarelli picchia forte senza girarci troppo intorno e si esprime direttamente sulla performance di Fiorello a Sanremo

È riuscito ad essere il conduttore del Festival senza avere sulle spalle la responsabilità del Festival. Nel codice penale si chiama intestazione fittizia di società, nello spettacolo gran paraculata. Impavido

La giornalista pubblica su tpi.it il suo articolo chiarificatore in risposta a Fiorello che sostiene si sia trattato soltanto di una telefonata.

Le sue esibizioni, fin dalla prima serata non mi convincono e lo scrivo sia sui social che nelle pagelle su TPI. Ieri scrivo un articolo più lungo sul suo litigio con Ferro e do ragione a Ferro. Dico che Fiorello è permaloso, che è un insicuro ossessionato dal consenso, dal voler piacere a tutti e che lontano dal palco non somiglia per nulla a quel Fiorello amicone che sembra farsi scivolare tutto addosso. Dieci minuti dopo la pubblicazione mi chiama Fiorello.

Selvaggia Lucarelli continua nel racconto

iniziano dieci minuti di sua invettiva nei confronti di Tiziano Ferro. Di mie domande e contestazioni a cui lui rispondeva puntualmente. Fine della telefonata e ciao ciao. Trascrivo quello che mi ha detto, ovvero che era rimasto male per la catena d’odio innescata da Ferro (capirai poi che cose terribili) e pubblico le sue dichiarazioni. Ovvero, faccio il mio lavoro, pensando anche che gli faccia piacere veicolare il messaggio sull’odio in rete.

di seguito la sezione di Fiorello

Dopo un’oretta mi arriva un messaggio di Fiorello della serie: hai pubblicato una telefonata SENZA CHIEDERMELO. BUONO A SAPERSI PER IL FUTURO.

Gli rispondo che ha chiamato una giornalista con cui non intrattiene rapporti d’amicizia per contestare un suo articolo, che non ha neppure MAI chiesto che rimanesse segreto e che non gradivo i suoi toni.

(Fonte: tpi.it)

Gli attriti del Festival di Sanremo 2020 si diffondono senza limiti e le gossip news continuano ad oltranza.