Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si lasciano travolgere dalla passione scambiandosi paci infuocati nella piscina del Grande Fratello Vip 2020.

Clizia Incorvaia e Paolo ciavarro si lasciano travolgere dalla passione. Soli, in piscina, i due si baciano con passione incuranti delle telecamere del Grande Fratello vip 2020. Tra i due, dunque, sta nascendo l’amore? Paolo Ciavarro è il principe azzurro che Clizia stava aspettando?

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, baci infuocati e travolgenti nella piscina del Grande Fratello vip 2020

In piena notte, mentre Serena Enardu e Pago si lasciavano andare ad un duro confronto, Clizia Incorvaia e Paolo, complici le emozioni vissute durante la puntata del Grande Fratello vip 2020, soli, sotto lo sguardo attento dei coinquilini, si lasciano totalmente andare alla passione.

Clizia che ha chiarito di non pensare affatto ad un ritorno di fiamma con l’ex marito Francesco Sarcina, sembra pronta a vivere il sentimento che sta nascendo con Paolo Ciavarro. Se dopo il primo bacio era stata assalita dai sensi di colpa per una persona che stava frequentando prima di entrare nella casa, ora, Clizia non sembra più avere dubbi

In piena notte, Clizia invita Paolo in piscina dicendogli:“Dai che è caldissima, io ti avevo chiesto un bacio”. Il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro la raggiunge, ma sorridendo, le dice: “Ma ci dobbiamo regolare”. I due, poi, si lasciando andare ad un intenso gioco di sguardi che si conclude con una serie di baci travolgenti. Nonostante le telecamere, i due non sembrano intenzionati a frenarsi e Paolo la stringe a sè dicendo: “Non me ne frega niente, vieni qua”. Cliccate qui per vedere il video.