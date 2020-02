GF Vip | Vladimir Luxuria ha commentato lo scivolone di Pago nei confronti della concorrente Licia Nunez

Vladimir Luxuria, da sempre paladina della comunità LGBT, non ha ovviamente apprezzato quanto affermato da Pago al GF Vip nei confronti dell’attrice Licia Nunez.

Il cantante, infatti, aveva consigliato alla sua fidanzata Serena Enardu di non trascorrere il suo tempo con lei, di starle alla larga, perché omosessuale.

“Nessuna forma di gelosia è in grado di giustificare quanto affermato da Pacifico nelle scorse ore” ha affermato Vladimir Luxuria contro Pago del GF Vip. “Tutto questo fa parte di un pregiudizio e di ignoranza. Si arriva a pensare che certi luoghi comuni siano ormai superati invece pare non essere così” ha concluso.

Oltre a Vladimir, anche Barbara, la fidanzata di Licia Nunez, è intervenuta in merito. Sicuramente, durante la diretta di venerdì, Alfonso Signorini affronterà l’argomento.

Oltre a Vladimir Luxuria, a commentare le terribili frasi di Pago al Grande Fratello Vip, ci ha pensato anche Barbara, fidanzata di Licia Nunez, che ha detto la sua in merito a quanto accaduto nelle scorse ore nella casa più spiata d’Italia.

Barbara, ai microfoni di Fanpage, ha rivelato che trova assurdo che il cantante consideri la vicinanza tra Serena e Licia come dettata esclusivamente da un’attrazione fisica e non perché entrambe si reputino simpatiche.

A Barbara, ovviamente, non è andata giù che Pago abbia dichiarato di non avere nessun problema se Serena Enardu del GF Vip ha amici omosessuali di genere maschile. Il motivo? Loro in quanto maschi ed attratti dagli uomini, secondo il cantante, non sarebbero interessati alla sua compagna.

“Sono sconvolta che venga fatta una differenza tra persone omosessuali maschi e femmine. Tutto questo è davvero ingiustificabile!” ha esordito la compagna di Licia Nunez del GF Vip, di recente lei ha anche discusso con Andrea Montovoli a causa delle nominations.

“Le parole di Pacifico sono una totale mancanza di rispetto verso Licia che è già impegnata e che non ha mai mostrato un atteggiamento malizioso nei confronti della sua compagna” ha concluso indignata Barbara.

Le cose per Pago non sembrano mettersi affatto bene. Con il passare dei giorni non fa altro che perdere consensi.