Pago e Serena Enardu si sposano dopo il GF Vip? La reazione di Miriana

Pago e Serena Enardu hanno parlato della possibilità di sposarsi dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip. Miriana Trevisan ha commentato la notizia a Pomeriggio 5

Serena Enardu, dopo essere stata eliminata dalla quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha rivelato ad Alfonso Signorini che esiste la possibilità che lei e Pago decidano di convolare a nozze.

Barbara d’Urso non poteva non parlare della notizia durante il talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio 5 e ha chiesto a Miriana Trevisan, ex moglie di Pago, che era in collegamento con gli studi di Cologno, di commentare la notizia e la showgirl ha detto, come sempre, senza problemi ciò che pensa delle eventuali nozze del cantante.

“Noi siamo divorziati” ha esordito Miriana Trevisan. “Lo siamo ufficialmente da poco, abbiamo un po’ ritardato con le pratiche, ma Pacifico può ovviamente fare quello che vuole” ha concluso l’ex ragazza di Non è la Rai.

Miriana Trevisan su Pago del GF Vip a Pomeriggio 5: “E’ presente nella mia vita”

La showgirl Miriana Trevisan a Pomeriggio 5 ha fatto notare che il cantante sardo è molto presente nella sua vita, visto che hanno un figlio in comune, e che per questo gli augura ogni bene.

“Io gli auguro di essere felice” ha esordito l’ospite di Barbara d’Urso. “Io devo avere a che fare con Pacifico, non di certo con lei” ha proseguito, facendo ovviamente riferimento a Serena Enardu, che qualche ora fa è stata vittima di una frecciatina da parte del suo ex Giovanni Conversano.

L’ex moglie di Pago del GF Vip non potrebbe che essere felice di questo ipotetico matrimonio, qualora renda felice il padre di suo figlio.

Nelle scorse ore, tra l’altro, Serena Enardu ha fatto un appello ai suoi fan, chiedendo loro di continuare a supportare il cantante all’interno della casa più spiata d’Italia. Magari, qualora dovesse effettivamente vincere, Pago e Serena si sposeranno dopo il GF Vip.

Miriana Trevisan, in ogni caso, non smetterà mai di supportare Pago del Grande Fratello Vip.