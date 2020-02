Giovanni Conversano attacca Serena Enardu dopo la sua eliminaziona dalla casa del Grande Fratello Vip 2020: “chi semina vento raccoglie tempesta”.

Giovanni Conversano torna ad attaccare Serena Enardu sui social. Con una storia pubblicata su Instagram dopo l’eliminazione della Enardu dalla casa del Grande Fratello Vip 2020, Giovanni Conversano lancia una frecciatina diretta all’ex fidanzata nei confronti della quale, negli ultimi mesi, ha spesso rilasciato commenti al vetriolo.

Giovanni Conversano attacca Serena Enardu: “è finito il tempo in cui l’ipocrisia, il vittimismo e la menzogna avevano la meglio”

Giovanni Conversano non le manda a dire. Pur non facendo il nome di Serena Enardu, l’ex tronista di Uomini e Donne, dopo l’eliminazione di Serena Enardu dal Grande Fratello Vip 2020 arrivata nel corso di una puntata caratterizzata dalla pesante lite in diretta tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese, ha pubblicato una storia che i followers hanno immediatamente interpretato come un attacco alla Enardu.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

“Il pubblico sovrano aveva deciso” – comincia così lo sfogo di Conversano. L’ex tronista, poi aggiunge: “sei nella storia. Tre volte su tre la gente ti ha voluta fuori (per la prima volta nella storia di un televoto) fatti una domanda e datti una risposta”.

Leggi anche—>Il passato difficile di Andrea Montovoli al GF Vip | “La cosa più brutta per me”

Poi aggiunge: “è finito il tempo in cui il vittimismo, l’ipocrisia e la menzogna avevano la meglio. Non hai imparato che chi semina vento raccoglie tempesta”.

Parole dure quelle di Conversano alle quali Serena Enardu potrebbe presto rispondere. Nel frattempo, dopo aver ritrovato l’amore del suo Pago, finito al televoto con Licia Nunez, Serena è pronta a trascorrere i primi giorni fuori dalla casa con la sua famiglia, in primis con il figlio Tommy.