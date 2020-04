Uomini e Donne | Lorenzo Riccardi ha svelato ai suoi fedeli sostenitori un retroscena sul suo provino al Trono Classico

Lorenzo Riccardi, durante questo periodo di quarantena, ha scelto di intrattenere i fan del Trono Classico di Uomini e Donne attraverso delle dirette su Instagram o rispondendo alle loro curiosità riguardanti il programma.

Qualche ora fa, infatti, l’opinionista di Maria De Filippi ha risposto alla domanda di suo fan, che gli chiedeva di raccontare com’è stato il suo primo provino per il programma. Come i telespettatori più informati ricorderanno bene, infatti, Lorenzo non ha esordito nel programma come corteggiatore di Sara Affi Fella ma come uno dei possibili spasimanti di Ludovica Valli.

Lorenzo, come tutti, ha sostenuto un provino. Provino che inizialmente non era assolutamente intenzionato a fare a causa del grande numero di persone che si era presentato quel giorno agli studi Elios di Roma.

“Inizialmente non volevo farlo, me ne stavo andando via” ha spiegato Lorenzo Riccardi sul suo provino al Trono Classico di Uomini e Donne. “C’era troppa gente prima di me” ha proseguito. “Ma alla fine ho scelto di aspettare, ho sostenuto il provino e poi sapete come sono andate a finire le cose” ha concluso l’opinionista di Maria De Filippi.

Lorenzo Riccardi, che era assente durante l’ultima registrazione del Trono Classico che non è ancora andata in onda, ha raccontato per la prima volta del suo provino alla trasmissione di Maria De Filippi.

Ma il pubblico del piccolo schermo vuole di più. Oltre al retroscena su quel giorno, vuole consigli su come superare le selezioni e far parte del dating show di canale 5.

“Beh l’unico consiglio che posso darvi è sempre lo stesso” ha spiegato Lorenzo Riccardi del Trono Classico, che di recente ha criticato i tronisti di quest’anno. “Essere se stessi. Mostrate il vostro io, quello che siete durante la vita di tutti i giorni” ha proseguito. “Soltanto così riuscirete a colpirli” ha concluso.

Intanto, come molti dei suoi colleghi, Lorenzo invita tutti i suoi fan a stare a casa. Lui, d’altronde, sta trascorrendo questi giorni al fianco della sua compagna. Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi dopo Uomini e Donne sono più innamorati che mai.