Paolo Bonolis novità | in autunno diventerà nonno

Cambi in vista nella vita privata di Paolo Bonolis, Tra qualche mese la figlia Martina, che vive negli Stati Uniti, lo farà diventare nonno per la prima volta

C’è una novità importante per Paolo Bonolis che nei prossimi mesi diventerà nonno. Non è soltanto un’indiscrezione ma una certezza perché a svelare il segreto è stata direttamente sua figlia, Martina Anne. É la secondogenita del conduttore, nata dal primo matrimonio con la psicologa americana Diane Zoeller e come la mamma vive da anni negli Stati Uniti. Oggi è sposata con il noto comico Tito Garza ed è anche pronta per diventare mamma.

La notizia è stata svelata in anteprima dal compagno e confermata ora dalla stessa Martina. Sui social la donna, psicologa come la madre, ha postato la foto del pancione in bella evidenza. E Paolo Bonolis, che nel novembre scorso l’aveva accompagnata all’altare, è sempre stato orgoglioso di lei: “È molto creativa, scrive per il teatro, aiuta bambini e donne con traumi… è molto speciale”, ha raccontato in una recente intervista.