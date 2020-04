Fagottini pasta fillo con ripieno di broccoli e mozzarella

In una ciotola mettette tutti gli ingredienti e lavorate con le mani o con un robot da cucina, fino a quando non otterrete un impasto omogeneo, formate una palla. Suddividete l’impasto in 4 parti uguali ed avvolgete ogni singolo pezzo con la pellicola, fate riposare per circa 2 ore. Poi togliete dalla pellicola e stendete con un mattarello, ma mettete un pò di maizena su piano da lavoro, dovete ottenere una sfoglia di pasta sottile, che dividete in 4 quadrati. Spolverate con la maizena e sovrapponeteli. Poi stendete nuovamente, prima per il senso della lunghezza, poi per la larghezza.

Preparazione del ripieno

Per preparare il ripieno, pulite e lavate sotto acqua corrente i friarielli oppure le cime di rapa, sbollentateli in una pentola con acqua salata, quando le foglie saranno tenere, scolate per bene. Fate soffriggere in una padella l’aglio, l’olio e il peperoncino, quando l’aglio sarà imbiondito aggiungete i friarielli scolati bene e fate cuocere. Quando saranno cotti, trasferite in una ciotola e lasciate intiepidire, togliete l’aglio e aggiungete la mozzarella tagliata a dadini.