Per preparare questo sfizioso finger food, iniziate a, devono avere uno spessore di circa 1 cm, trasferitele su un vassoio con carta assorbente, poi coprite con altri fogli di carta assorbente. Fate pressione con le mani e tamponate l’acqua in eccesso, se notate che i fogli sono troppo umidi, cambiateli spesso, così da rendere più asciutta la mozzarella. Prendete il pane e adagiatelo su un tagliere, posizionate le fettine di mozzarella, dovete coprire tutta la superficie, ma non deve fuoriuscire dai bordi, ricoprite con l’altra fettine di pane.con le mani, in modo da compattare il tutto, continuate fino ad esaurire tutte le fettine di pane. Eliminate la crosta esterna delle fettine con un coltello a lama sottile, tagliate a metà.

In una ciotola, mettete le uova e sbattete con una frusta a mano per qualche minuto, poi in un piatto mettete il pan grattato e in un altro la farina. Passate le fettine di pane con mozzarella nell’uovo, così da coprire in modo uniforme, poi infarinate e trasferitele in un piatto in modo da eliminare l’uovo in eccesso. Trasferite di nuovo nell’uovo e poi nella farina, lasciatele in un piatto, in modo da eliminare l’uovo in eccesso. Impanatele nel pann grattato, poi adagiate su un tagliere e con la lama di un coltello pressate leggermente i bordi e la superficie in modo da uniformare la panatura. Se volete una panatura più croccante, potete passarla nuovamente nel pan grattato.

Continuate con le restanti fino a terminare tutto, poi le adagiate su un vassoio con carta forno e lasciate riposare in frigo per almeno 30 minuti. Trascorso il tempo, passare di nuovo le fettine nell’uovo, poi nel pangrattato, e lasciate riposare di nuovo in frigo per 30 minuti.

In un tegame, versate l’olio per friggere e portatelo ad una temperatura di 180°, friggete pochi pezzi alla volta per evitare che l’olio si raffreddi. Lasciateli cuocere per 2 minuti a lato, girate e completate la cottura, toglietele con la schiumarola e trasferitele su un vassoio foderato con carta assorbente per togliere l’olio in eccesso, procedete fino a terminare le fettine. Trasferite la mozzarella in carrozza su un piatto da portata, servite e gustate subito.

